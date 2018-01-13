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В Крыму заступил на боевое дежурство второй дивизион С-400

Второй дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму, сообщил «Интерфакс». Год назад на боевое дежурство в районе Феодосии заступил первый в Крыму дивизион С-400.

«С сегодняшнего дня вся группировка противовоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400», - сказал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Он сообщил, что ЗРС будут защищать российские границы не только на территории Крыма, но и на значительной части Краснодарского края.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф», разработанная концерном «Алмаз-Антей», предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с.

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