Школьные каникулы могут перенести для развития курортов Северного Кавказа

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Бывший подчиненный генерала Сугробова получил 4,5 года колонии

Мосгорсуд приговорил к четырем годам шести месяцам колонии общего режима бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России Сергея Астафурова по делу о превышении должностных полномочий в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода, передает «Интерфакс». Бывший полицейский также на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, суд лишил его звания майора полиции.

Астафуров признан виновным по ч. 3 п. «в» ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Второй фигурант дела – директор ФГУП «Промресурс» Владимир Спиридонов признан судом виновным в пособничестве в превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия и использовании заведомо подложного документа. Он также приговорен к четырем годам шести месяцам колонии общего режима.

Суд и следствие установили, что Астафуров, работая в управлении антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) по борьбе с преступлениями в сфере металлургии (управление «М»), частично фальсифицировал результаты оперативных мероприятий, на основании которых были привлечены к уголовной ответственности владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров и его адвокат Александр Шибанов, которым в марте 2014 г. было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе Спиридонова.

В феврале 2016 г. стало известно, что уголовное дело в отношении Комарова и Шибанова прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления, а последний по решению суда получил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Оба были признаны потерпевшими по делу в отношении Астафурова. Последний свою вину отрицает. По его словам, в деле нет никаких доказательств превышения полномочий, кроме слов потерпевших, которые, по его мнению, «незаконно избежали уголовной ответственности».

Разработка Комарова велась в период, когда руководителем ГУЭБиПК был генерал Денис Сугробов. В 2014 г. в отношении Сугробова и его подчиненных было возбуждено дело о создании организованного преступного сообщества и многократном превышении должностных полномочий сотрудниками управления. По версии следствия, силовики фальсифицировали оперативные материалы и провоцировали чиновников и бизнесменов на дачу взятки, в результате от их действий пострадало порядка 30 человек.

В апреле 2017 г. Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии, остальным оперативникам дали сроки от 17 до 20 лет. В декабре Верховный суд смягчил приговор осужденным, в частности уменьшив срок Сугробову до 12 лет.