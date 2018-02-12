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CIT назвала имена погибших в Сирии россиян

Группа активистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена бойцов так называемой частной военной компании («ЧВК Вагнера»), которые предположительно погибли в Сирии 7 февраля после удара коалиции во главе с США под Дейр-эз-Зором. В этот день, по сообщению сирийских проправительственных СМИ, самолеты коалиции отбомбились по правительственным и союзным силам на плацдарме на восточном берегу Евфрата. По этой информации, под поселком Хишам убиты десятки военных, среди них - бойцы элитных подразделений ISIS Hunters, «многие из них - христиане».

О том, что в Сирии погибли «российские наемники», со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили телеканалы CBS и CNN, назвав это первым случаем, когда при атаке американских сил погибли российские граждане. По этой версии, авиаудар, унесший жизни не менее 100 бойцов проправительственных сил, был ответом на «неспровоцированную» атаку близ зоны разграничения на «хорошо известную штаб-квартиру» «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых коалицией под руководством США.

Пентагон официально не подтверждал гибель россиян, Минобороны России сообщило, что в районе ударов коалиции нет российских военных. Но затем экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) написал во «В контакте», что под удар американской авиации попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера». Потери россиян действительно близки к сотне человек, утверждал Стрелков.

Сегодня активисты CIT, собрав информацию из анонимных публичных аккаунтов, сообщили о гибели Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из Асбеста Свердловской области. «В отношении Ладыгина и Косотурова имеется информация, что они ранее воевали на Донбассе», - пишет группа.

Помимо этого появилась информация о гибели в Сирии 7 февраля бывшего нацбола Кирилла Ананьева и казачьего сотника Владимира Логинова.

«Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов «вагнеровцев», однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений», - пишет CIT.