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Украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Порошенко

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонную беседу 12 февраля. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на слова источника и подтверждение представителя пресс-службы администрации Порошенко.

Телефонная беседа, как утверждает собеседник издания, состоялась по инициативе Киева и была довольно продолжительной. Поводом для нее стала третья годовщина заключения минских соглашений - II. «Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене», - рассказали в пресс-службе Порошенко. Там также уточнили, что телефонный разговор состоялся «в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату и американскими союзниками».

Последний раз Путин и Порошенко говорили по телефону 24 июля 2017 г. в формате «нормандской четверки», то есть в беседе принимали участие еще президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Официальные сообщения о телефонной беседе Путина и Порошенко в двустороннем формате относятся к октябрю 2014 г.

Весной 2017 г. стало известно о непубличных разговорах лидеров двух стран. Украинская администрация сообщала о двух беседах Путина и Порошенко в начале года. Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал о телефонном разговоре президентов России и Украины в первой половине апреля 2017 г. Отмечалось, что диалог проходил в «уважительном, корректном ключе», но «президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей».

В начале января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин последний раз общался с Порошенко, заявил, что у российского президента «огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера». Позже Песков уточнил, что его слова не означают, что у российского и украинского президентов были непубличные встречи. Последняя встреча лидеров России и Украины состоялась в октябре 2016 г. на саммите «нормандской четверки» в Берлине. Тогда сообщалось, что стороны не нашли общего языка.