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Полиция задержала 15 человек на съезде обманутых дольщиков в Москве

Сотрудники полиции задержали 15 человек на съезде обманутых дольщиков в московском Доме кино, сообщает столичный главк МВД. В полицию обратились организаторы мероприятия. Они сообщили о гражданах, нарушающих порядок на съезде.

«У входа в здание, где проходил съезд, полицейскими за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержаны 15 человек. Все они были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства», – говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Съезд проводили представители КПРФ, на нем выступили лидер партии Геннадий Зюганов и кандидат в президенты, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Судя по фотографиям из соцсетей, задержанные выступали против Грудинина.

На задержанных у Дома кино составили протокол об административном правонарушении и отпустили, сообщил «Интерфаксу» их адвокат Александр Зорин. По его словам, в акции участвовали 15-20 обманутых пайщиков совхоза имени Ленина. Никто из собравшихся порядка не нарушал, мероприятие проходило спокойно, заявил Зорин.