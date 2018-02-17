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МИД Германии выступил за смягчение санкций в отношении России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил за смягчение санкций в отношении России после прекращения огня в Донбассе с помощью миротворцев ООН. По мнению Габриэля, полное выполнение минских договоренностей невозможно без частичной отмены антироссийских санкций.

Министр отметил, что понимает, что его позиция отличается от официальной позиции Евросоюза, который считает выполнение минских соглашений обязательным условием для ослабления санкций. Но частичная их отмена позволит выйти из сложившегося тупика, считает Габриэль.

«Нам срочно нужен прогресс, потому что мир становится более опасным», – заявил Габриэль на полях конференции по безопасности в Мюнхене (цитата Reuters). На встрече также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия является незаменимым партнером в решении глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия, добавил Габриэль. Он также высказался в поддержку газопровода «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и Германию.