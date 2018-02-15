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Порошенко рассказал подробности разговора с Путиным

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в телефонном разговоре обсуждали освобождение украинских заложников и введение миротворцев в Донбасс, рассказал журналистам сам Порошенко. Беседа лидеров двух стран состоялась в понедельник, 12 февраля, — в третью годовщину заключения минских соглашений.

По словам Порошенко, миротворцы нужны в Донбассе «как воздух». При этом он отметил, что миротворческая миссия «должна быть на всей оккупированной территории» и должна иметь право наводить порядок — привлекать к ответственности, разоружать незаконные вооруженные формирования.

Кроме того, в разговоре поднималась тема освобождения пленных, рассказал Порошенко. «Мы делаем все возможное для того, чтобы вернуть наших домой. И наших воинов, находящихся незаконно в тюрьмах на оккупированной территории. И Сущенко, и Сенцова, Кольченко, крымских татар. Всех, кто незаконно находится на территории Российской Федерации», — сказал президент Украины.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Порошенко поговорили по телефону. По его словам, в разговоре президент Украины выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье, в результате которого погиб 71 человек. Порошенко «говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы», отметил Песков. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым».