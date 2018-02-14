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Песков рассказал подробности разговора Путина и Порошенко

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в понедельник, 12 февраля, поговорили по телефону, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне», – сказал Песков журналистам. В ходе беседы Порошенко предложил помощь в расследовании причин крушения Ан-148 в Подмосковье, добавил он. Президент Украины «говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы».

Также в разговоре поднимались темы обмена пленными и необходимости выполнения минских договоренностей.

Ранее о разговоре Путина и Порошенко сообщало украинское издание «Зеркало недели». По его данным, поводом для беседы стала третья годовщина заключения минских соглашений. Последний раз Путин и Порошенко говорили по телефону 24 июля 2017 г. в формате «нормандской четверки», то есть в беседе принимали участие еще президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Подмосковье в воскресенье, 11 февраля. На его борту был 71 человек, все погибли. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым».

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»