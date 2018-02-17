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Порошенко назвал условие для диалога с Россией

Диалог Киева с Москвой будет возможен лишь после восстановления территориальной целостности Украины, заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, – мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», – цитирует Порошенко «Интерфакс».

В понедельник, 12 февраля, состоялся первый за долгое время телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Инициатором беседы стала украинская сторона. Президенты обсудили освобождение украинских заложников и введение миротворцев в Донбасс, рассказала пресс-служба Порошенко.

Кроме того, президент Украины выразил Путину соболезнования в связи с крушением в Подмосковье Ан-148 (самолет разработан украинским «Антоновым»), на борту которого был 71 человек, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.