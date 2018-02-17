Новости
Политика
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Порошенко назвал условие для диалога с Россией

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Диалог Киева с Москвой будет возможен лишь после восстановления территориальной целостности Украины, заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, – мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», – цитирует Порошенко «Интерфакс».

В понедельник, 12 февраля, состоялся первый за долгое время телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Инициатором беседы стала украинская сторона. Президенты обсудили освобождение украинских заложников и введение миротворцев в Донбасс, рассказала пресс-служба Порошенко.

Кроме того, президент Украины выразил Путину соболезнования в связи с крушением в Подмосковье Ан-148 (самолет разработан украинским «Антоновым»), на борту которого был 71 человек, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

Бизнес
Новости

Россельхознадзор увидел в иске Danone желание пропиариться

Ведомости
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Попытка французской компании Danone обжаловать результаты проверки Россельхознадзора не является чем-то неординарным, заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано. «В последнее время иностранные компании слишком часто подают в суд на российские госорганы, в том числе на Россельхознадзор, при этом регулярно проигрывают», – сказала она РБК.

Danone обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать недействительными результаты проверки Россельхознадзора, который в декабре 2017 г. обнаружил в молоке «Простоквашино» антибиотики. Компания считает, что ведомство допустило грубые нарушения при отборе проб и исследовании молока.

Россельхознадзор увидел в иске Danone желание пропиариться. «Мы видим в этом политический окрас и желание пиара, не более того», – объяснила позицию ведомства Мелано.

В Россельхознадзоре считают необходимым предостерегать общественность при выявлении потенциально опасной продукции, «как в случае с молоком “Простоквашино”, где выявлены антибиотики», добавила представитель ведомства.

В декабре Россельхознадзор сообщил, что обнаружил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», произведенном на молочном комбинате «Волгоградский» (принадлежит Danone). Компания отказалась признать результаты проверки.  

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Стиль жизни
Новости

Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде в Пхенчхане

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Сборная России по хоккею обыграла национальную команду США на Олимпийских играх в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Николай Прохоркин (2) и Илья Ковальчук (2).

При этом нападающий Илья Ковальчук побил рекорд Павла Буре по количеству шайб, заброшенных за сборную на Олимпиадах. Для Ковальчука Игры в Пхенчхане – пятые в карьере.

Это был третий матч для российских хоккеистов на Олимпиаде-2018. В первом, 14 февраля, они уступили сборной Словакии со счетом 2:3. Во втором, 16 февраля, одержали победу над сборной Словении (8:2).

Победа над сборной США позволила российской команде напрямую, без участия в раунде плей-офф, выйти в четвертьфинал. Россияне набрали больше всех очков в группе В (6 очков). 

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде

Политика
Новости

В Киеве радикалы сорвали и сожгли флаг со здания Россотрудничества

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Украинские националисты сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его, сообщает «Интерфакс». Фотографии и видео акции опубликованы на странице организации С14 в Facebook.

Из сообщений организации следует, что в акции принимали участие активисты С14, запрещенного в России «Правого сектора», организации «Традиция и порядок» и других.

В отделении полиции Киева агентству подтвердили, что днем в субботу около 20 человек вошли в здание Россотрудничества, затем сорвали и сожгли флаг. Задержанных нет, сотрудники российского ведомства не пострадали.

Это не первый случай нападения на здание Россотрудничества в Киеве. В прошлом году представители украинской партии «Национальный корпус» заблокировали вход в представительство Россотрудничества перед проведением «Тотального диктанта» по русскому языку и не пустили его участников в здание. 

Стиль жизни
Новости

Режиссер «Довлатова» на Берлинале выступил в защиту Кирилла Серебренникова

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Алексей Герман-младший на Берлинском кинофестивале выступил в защиту режиссера Кирилла Серебренникова и опроверг наличие в России «тотальной цензуры». На Берлинале Герман-младший представил свой фильм «Довлатов».

«Есть представление, что Россия – это Северная Корея, но это не так. <…> Да, существуют определенные проблемы, которые меня беспокоят. Например, судьба Кирилла Серебренникова, я являюсь его поручителем, считаю, он невиновен и неоднократно об этом говорил», – цитирует режиссера «Интерфакс».

Герман-младший заявил, что если бы в России была тотальная цензура, как в СССР, то фильм «Довлатов» не был бы снят.

В фильме изображены несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова. Действие происходит в Ленинграде в ноябре 1971 г., за год до отъезда писателя в Таллин. Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный. В России фильм выходит в прокат 1-4 марта.

Режиссер Кирилл Серебренников с 23 августа 2017 г. находится под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества.

Политика
Новости

Лавров назвал иррациональным мифом заявления о российской угрозе

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Заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран являются ошибочными стереотипами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду – от Brexit до каталонского референдума», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Министр добавил, что не будет никаким образом реагировать на доклад США о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента. «Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления», – сказал Лавров. Пока не будет фактов, все это является «трепотней», заключил министр.

В пятницу минюст США опубликовал документ, согласно которому 13 россиян обвиняются во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. Все они являются сотрудниками Агентства интернет-исследований. В список попал бизнесмен Евгений Пригожин, который отрицает свою связь с компанией. 

Политика
Новости

МИД Германии выступил за смягчение санкций в отношении России

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил за смягчение санкций в отношении России после прекращения огня в Донбассе с помощью миротворцев ООН. По мнению Габриэля, полное выполнение минских договоренностей невозможно без частичной отмены антироссийских санкций.

Министр отметил, что понимает, что его позиция отличается от официальной позиции Евросоюза, который считает выполнение минских соглашений обязательным условием для ослабления санкций. Но частичная их отмена позволит выйти из сложившегося тупика, считает Габриэль.

«Нам срочно нужен прогресс, потому что мир становится более опасным», – заявил Габриэль на полях конференции по безопасности в Мюнхене (цитата Reuters). На встрече также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия является незаменимым партнером в решении глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия, добавил Габриэль. Он также высказался в поддержку газопровода «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и Германию.

Бизнес
Новости

Миллер: «Северный поток – 2» станет основным коридором для поставок газа в Европу

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Газопровод «Северный поток – 2» станет основным коридором поставок газа из России в Европу, уверен председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Центральный транспортный коридор (через Украину) утрачивает свою значимую роль, считает он.

«Поставки газа в Европу через северный коридор, через газопровод "Северный поток – 2" – это самый короткий маршрут поставок российского газа, самый эффективный и самый дешевый», – сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Строительство газопровода планируется начать в 2018 г.

В конце января Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение от Германии на строительство и эксплуатацию газопровода. Отмечалось, что переговоры с другими четырьмя странами (Россия, Финляндия, Швеция и Дания) идут по плану.

Стиль жизни
Новости

Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпиаде

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Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Южной Корее. От завоевавшей золото сборной Норвегии россиянки отстали на 43,3 секунды, от занявшей второй место сборной Швеции – на 41,3 секунды.

Женскую эстафету за команду олимпийских атлетов из России бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

Это седьмая бронзовая медаль российских спортсменов на Олимпиаде. После восьми дней соревнований у России еще две серебряных медали и ни одного золота.

Какие медали завоевали российские спортсмены в Пхенчхане

Технологии
Новости

SpaceX отложила запуск тестовых спутников для раздачи интернета

Ведомости
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Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск тестовых спутников для раздачи интернета на 18 февраля. Необходимо время для дополнительной проверки систем, говорится в сообщении компании в Twitter. Запуск был запланирован на 17 февраля.

SpaceX готовится запустить первые тестовые спутники для своей будущей коммуникационной сети. С их помощью она планирует предоставлять доступ в интернет по всему миру. Если испытания пройдут успешно, то создание сети из 11 000 спутников может быть завершено к 2024 г.

Работу над этим проектом SpaceX начала еще в 2014 г., но затем сосредоточилась на улучшении своей основной космической ракеты Falcon 9 и подготовке долго откладывавшегося запуска Falcon Heavy.

Спутники будут размещены на низкой околоземной орбите. Их близость к Земле может помочь избежать задержек, которые возникают у спутников на более высоких орбитах.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Политика
Новости

Полиция задержала 15 человек на съезде обманутых дольщиков в Москве

Ведомости
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Сотрудники полиции задержали 15 человек на съезде обманутых дольщиков в московском Доме кино, сообщает столичный главк МВД. В полицию обратились организаторы мероприятия. Они сообщили о гражданах, нарушающих порядок на съезде.

«У входа в здание, где проходил съезд, полицейскими за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержаны 15 человек. Все они были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства», – говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Съезд проводили представители КПРФ, на нем выступили лидер партии Геннадий Зюганов и кандидат в президенты, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Судя по фотографиям из соцсетей, задержанные выступали против Грудинина.

На задержанных у Дома кино составили протокол об административном правонарушении и отпустили, сообщил «Интерфаксу» их адвокат Александр Зорин. По его словам, в акции участвовали 15-20 обманутых пайщиков совхоза имени Ленина. Никто из собравшихся порядка не нарушал, мероприятие проходило спокойно, заявил Зорин.

Бизнес
Новости

Ткачев рассказал о планах нарастить экспорт российской агропродукции до $50 млрд

Ведомости
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Минсельхоз России намерен к 2024 г. довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Я думаю, что эта задача нам по плечу, мы должны активно работать», – сказал Ткачев в эфире канала «Россия 24».

В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.

«Есть и объективные вещи, поскольку мы часть мировой экономики, и мы, естественно, должны считаться и с ценообразованием, и с теми вызовами, которые существуют в производстве продуктов питания. Но, повышая экспорт, мы будем повышать капитализацию отрасли, привлекать в нее инвестиции», – сказал министр.

Одним из перспективных экспортных направлений сейчас является льноводство, отметил Ткачев. Через некоторое время лен станет визитной карточкой России, уверен он. «Двенадцать российских регионов, опираясь на это производство, могут сделать себе хорошую экономику», – сказал министр.

Ранее Международный совет по зерну повысил прогноз российского экспорта зерна в 2017/18 сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь) на 1,7 млн т до 44 млн т. Таким образом, Россия может выйти на второе место в мире по экспорту зерна. 

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