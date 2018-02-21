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Суд досрочно прекратил допрос Порошенко после вопроса о поездке на Мальдивы

Оболонский районный суд Киева в среду досрочно прекратил допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает телеканал «112 Украина». Суд пояснил, что принял такое решение из-за некорректных вопросов адвокатов Януковича, которые не касались дела. Вопрос защиты, после которого был прекращен допрос, касался поездки Порошенко на Мальдивские острова, отмечает телеканал.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк пообещал ходатайствовать в суде о повторном допросе Порошенко.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко заявил, что адвокаты Януковича не задавали вопросы по существу и сами сорвали возможность допросить Порошенко. «Они просто побоялись задавать вопросы данному свидетелю, сорвали сами процесс и порядок задавания вопросов», - приводит его слова «Интерфакс-Украина». Прокурор отметил, что Порошенко вызвали на допрос как свидетеля событий в Крыму в феврале 2014 г., поскольку он тогда ездил в Симферополь. И адвокатам следовало задавать вопросы именно об этих обстоятельствах, заметил Кравченко.

На допросе, который проходил по видеосвязи, Порошенко рассказал, что приезжал в Крым в феврале 2014 г. для переговоров о стабилизации ситуации на полуострове и столкнулся с «непосредственной угрозой» жизни. На тот момент Порошенко был народным депутатом Верховной рады. Он рассказал, что сам предложил Александру Турчинову, исполняющему обязанности президента Украины после отстранения Януковича, отправить его в Крым и получил поручение провести переговоры с крымскими депутатами от имени Верховной рады, передает УНИАН.

Порошенко рассказал, что его целью было остановить «разрушительные процессы», которые начались после объявления «незаконного референдума» о статусе Крыма, передает «Интерфакс-Украина». Порошенко добавил, что собирался «убедить депутатов и убедиться самому в процессах и событиях», которые происходили на полуострове.

Он рассказал, что отправился в Симферополь, хотя знал, что город уже «блокирован войсками и людьми в штатском». По его словам, в Симферополе он поехал на автомобиле к Верховному совету Крыма, но за 300-400 м до здания ему пришлось оставить машину и пойти пешком. «Далее двигаться машиной было нельзя», - сказал украинский президент.

По его словам, он лично убедился, что здание Верховного совета Крыма окружено «зелеными человечками». Как утверждает Порошенко, когда он попытался вернуться в автомобиль, его окружили «несколько десятков, а потом и сотен» человек, среди которых были угрожавшие ему провокаторы. «Я считаю, что в то время была непосредственная угроза моей жизни», - цитирует Порошенко УНИАН.

В феврале 2014 г. вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под свой контроль ключевые объекты в Крыму - здания Совета министров и парламента, штаб войск береговой обороны, аэропорты в Симферополе и Бельбеке. Этих людей начали называть «зелеными человечками» из-за формы или «вежливыми людьми», потому что очевидцы событий отмечали их вежливое поведение.

27 февраля 2014 г. парламент Крыма принял постановление о проведении референдума, на котором предлагалось проголосовать за независимость полуострова от Украины. Референдум прошел 16 марта. Два дня спустя Крым и Севастополь вошли в состав России.

В середине апреля того же года президент России Владимир Путин признал, что некоторые «вежливые люди» в Крыму были российскими военнослужащими.

На Мальдивские острова Порошенко ездил во время новогодних праздников. Президент Украины поехал туда для «короткого отдыха», поездку он оплачивал лично, заявила его пресс-служба агентству «Интерфакс-Украина» в середине января.

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