На российской базе в Сирии заметили истребители пятого поколения Т-50

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Песков ответил на слова Серебрякова о хамстве как национальной идее России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова актера, исполнителя главной роли в фильме «Левиафан» Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». «Кремль не относится к его позиции», — сказал Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле относятся к позиции актера.

О том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве», Серебряков заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, выложенном на YouTube 20 февраля. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х гг.», — отметил актер.

При этом он признался, что хочет жить в России (Серебряков живет в Канаде с 2012 г.). «Я тоже хочу жить внутри этой культуры и внутри этого языка. Я — русский человек. У культуры нет национальности. Я скоро буду жить в России. Когда мои дети поступят в институт, я вернусь», — сказал актер.

Некоторые коллеги Серебрякова негативно отреагировали на его слова. В частности, режиссер Андрей Кончаловский назвал высказывание актера «одним из миллиона других» мнений. «Честно говоря, у меня, кроме сочувствия к Алеше, ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — сказал режиссер в интервью РБК.

На слова актера также отреагировали в Госдуме. «Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато», — заявил RT первый зампред комитета по культуре Владимир Бортко.

Серебряков после критики не отказался от своего мнения. «Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал», - сказал он телеканалу RT.

Президент Владимир Путин в 2016 г. заявил, что в России может быть только одна национальная идея - патриотизм.