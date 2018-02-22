На российской базе в Сирии заметили истребители пятого поколения Т-50
Сирийские пользователи Twitter опубликовали вечером 21 февраля фото и видео заходящих на посадку на авиабазу Хмеймим российских самолетов, в том числе двух истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, ранее называвшихся Т-50). Также размещены фото заходящих на посадку в Хмеймим 4 истребителей Су-37, самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У и пассажирского Ту-154 (вероятно, перевозящего летный и технический состав). Ранее самолет А-50У был открыто выведен из Сирии в ходе объявленного в декабре президентом Путиным сокращения российской группировки в этой стране.
В настоящее время построено 10 опытных экземпляров Су-57, и в этом году, как заявил замминистра обороны Юрий Борисов, ожидается заключение контракта на поставку установочной партии из 12 Су-57, которая пройдет войсковые испытания в испытательных центрах ВКС.
Переброска этих новейших самолетов вместе с «летающим радаром» А-50У может означать не только желание испытать новейшие образцы авиатехники в боевых условиях, но и демонстрацию решительных намерений России в связи с начавшейся операцией правительственных сил в пригороде Дамаска Восточная Гута, которая уже вызвала обвинения со стороны представителя США в ООН Ники Хейли и арабских спонсоров группировок боевиков оппозиции.