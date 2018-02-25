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Российских хакеров заподозрили во взломе компьютеров на Олимпиаде

Разведка США полагает, что российские хакеры организовали масштабную кибератаку на компьютерные системы, обслуживающие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой источники. Компьютеры были взломаны за день до открытия Олимпиады.

Организаторы Игр-2018 подтвердили факт кибератаки, но не делали никаких заявлений. СМИ сообщали, что в Пхенчхане наблюдались перебои с доступом в интернет, проблемы с трансляцией. Некоторые пользователи не могли зайти на сайт Олимпиады, чтобы распечатать билет на открытие соревнований.

Кибератака была организована таким образом, чтобы подозрения пали на КНДР, пишет WP. Однако, по мнению американских спецслужб, за взломом стоят российские хакеры, которые таким образом хотели отомстить Международному олимпийскому комитету за дисквалификацию сборной России.

При этом Министерство иностранных дел России еще 7 февраля заявило, что иностранные СМИ могут обвинить Москву в хакерских атаках на системы олимпийских объектов в Пхенчхане. В частности, в сообщении МИДа говорилось, что с подобными обвинениями может выступить издание The Washington Post.

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