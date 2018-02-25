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СМИ узнали о роли Патрушева в операции по пресечению наркотрафика в Аргентине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принял участие в совместной российско-аргентинской операции по пресечению наркотрафика, сообщает газета The Telegraph. Ранее сообщалось, что около 400 кг кокаина было обнаружено в одном из зданий на территории посольства России в Буэнос-Айресе.

Патрушев в декабре прошлого года вместе с российской делегацией посетил Аргентину, где провел переговоры с президентом этой страны Маурисио Макри. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве двух стран.

Как сообщает газета, к этому времени силовики уже обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории посольства. Правоохранительные органы заменили наркотики мукой и отправили чемоданы в место назначения – Россию.

У Патрушева была «тайная миссия», пишет The Telegraph: он должен был на своем самолете доставить чемоданы. По данным издания, 9 декабря секретарь Совбеза привез в Москву чемоданы с мукой.

Об обнаружении наркотиков на территории посольства России в Буэнос-Айресе на этой неделе сообщили аргентинские СМИ. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова опровергла, что наркотики перевозились в Россию по дипломатическим каналам. По словам Захаровой, чемоданы принадлежали техническому сотруднику.