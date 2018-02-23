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Захарова подтвердила обнаружение кокаина в посольстве России в Аргентине

Правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина на европейский рынок, подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Подозреваемые граждане обеих стран задержаны.

Захарова рассказала, что полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе (школьно-жилом комплексе) была обнаружена партия наркотиков. Груз готовили к отправке. Он принадлежал сотруднику технического состава учреждения. Информация об обнаружении наркотиков была передана в правоохранительные органы Аргентины.

«Думаю, что нет необходимости пересказывать все детали оперативно-розыскных действий, так как это компетенция соответствующих служб. Могу лишь отметить, что достигнутый результат позволяет констатировать пресечение канала поставки», – говорится в комментарии Захаровой.

При этом она опровергла информацию о том, что наркотики переправлялись в Европу по дипломатическим каналам. Содержание диппочты определяется, «разумеется, не техническим персоналом представительства», отметила Захарова.

Ранее аргентинская газета Todo Noticias сообщила, что на территории посольства России в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с 389 кг кокаина. Стоимость этой партии оценивается в 50 млн евро. Чемоданы в июле 2016 г. принес сотрудник посольства, который в том же году покинул дипмиссию.