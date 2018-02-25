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МИД объяснил решение России поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии

Российская сторона поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, руководствуясь задачами облегчения страданий мирного населения страны, заявило Министерство иностранных дел России. Принципиально важно, что в документе были отражены основные замечания Москвы, добавили в МИДе.

Согласно поправкам, внесенным по инициативе России, документ побуждает стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий и переговорам. Западные члены СБ ООН «продавливали» директивную схему установления перемирия, пояснили в министерстве.

«По сути, впервые за долгие годы Совет Безопасности ООН смог осудить обстрелы Дамаска, под которые не раз попадало и российское диппредставительство и в результате которых погибли сотни мирных жителей, был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии МИДа.

Резолюция признает, что гуманитарные проблемы охватили не только Восточную Гуту и Идлиб, но и другие регионы страны, добавили в ведомстве. «Помощь должна оказываться беспристрастно и не обусловливаться, как это делают в западных столицах, достижением неких политических целей», – подчеркнули в министерстве.

В субботу члены Совбеза ООН единогласно приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористов.