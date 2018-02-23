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Меркель и Макрон попросили Путина повлиять на ситуацию в Восточной Гуте

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон попросили президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию в сирийском районе Восточная Гута и добиться прекращения огня. Об этом сообщает AFP со ссылкой на французского президента.

В свою очередь спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал страны астанинского процесса – Россию, Иран и Турцию – немедленно провести встречу по ситуации в Восточной Гуте.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран оказать влияние на власти Сирии, чтобы прекратить боевые действия в Восточной Гуте. «Россия и Иран должны остановить режим. С начала столкновений до сегодняшнего дня тысячи людей погибли в Восточной Гуте. Достаточно», – цитирует Чавушоглу газета Huriet.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 г. между странами – гарантами перемирия в Сирии (Россией, Ираном и Турцией). В феврале ситуация в Восточной Гуте обострилась. 21 февраля американские власти сообщили, что за последние двое суток в районе в результате бомбардировок правительственных войск погибли не менее 100 человек.

Власти Сирии обвиняют находящиеся в Восточной Гуте отряды в обстреле жилых кварталов Дамаска, в свою очередь оппозиция заявляет об атаках со стороны режима Башара Асада и применении химического оружия.