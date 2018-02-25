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В Москве усилены меры безопасности в связи с акцией памяти Немцова

Столичная полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции памяти Бориса Немцова. Как сообщает «Интерфакс», движение по Страстному бульвару, где начинается шествие, перекрыто, поблизости находятся полицейские автомобили.

На самом бульваре дежурят десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции. Проход к месту сбора осуществляется через магнитные рамки. На тротуарах выставлены ограждения.

Акция согласована с московскими властями. Участники шествия принести с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что профильная комиссия разрешила установить памятную доску на доме, где жил Немцов. С просьбой увековечить память Немцова в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак.

Прошлогодняя акция памяти Бориса Немцова