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В Москве усилены меры безопасности в связи с акцией памяти Немцова

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Столичная полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции памяти Бориса Немцова. Как сообщает «Интерфакс», движение по Страстному бульвару, где начинается шествие, перекрыто, поблизости находятся полицейские автомобили.

На самом бульваре дежурят десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции. Проход к месту сбора осуществляется через магнитные рамки. На тротуарах выставлены ограждения.

Акция согласована с московскими властями. Участники шествия принести с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что профильная комиссия разрешила установить памятную доску на доме, где жил Немцов. С просьбой увековечить память Немцова в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак. 

Прошлогодняя акция памяти Бориса Немцова

Политика
Новости

МИД объяснил решение России поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии

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Российская сторона поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, руководствуясь задачами облегчения страданий мирного населения страны, заявило Министерство иностранных дел России. Принципиально важно, что в документе были отражены основные замечания Москвы, добавили в МИДе.

Согласно поправкам, внесенным по инициативе России, документ побуждает стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий и переговорам. Западные члены СБ ООН «продавливали» директивную схему установления перемирия, пояснили в министерстве.

«По сути, впервые за долгие годы Совет Безопасности ООН смог осудить обстрелы Дамаска, под которые не раз попадало и российское диппредставительство и в результате которых погибли сотни мирных жителей, был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии МИДа.

Резолюция признает, что гуманитарные проблемы охватили не только Восточную Гуту и Идлиб, но и другие регионы страны, добавили в ведомстве. «Помощь должна оказываться беспристрастно и не обусловливаться, как это делают в западных столицах, достижением неких политических целей», – подчеркнули в министерстве.

В субботу члены Совбеза ООН единогласно приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористов. 

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Политика
Новости

Израильская спутниковая компания опубликовала фото российских Су-57 в Сирии

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Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал снимок, на котором запечатлены два российских истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии. Фото, сделанное со спутника, датировано 23 февраля.

«Неясно, будут ли Су-57 задействованы в боевых действиях. ISI полагает, что, поскольку эти машины все еще находятся на стадии разработки, они будут использоваться для тестирования технических систем и сбора разведывательных данных», – говорится в сообщении компании.

На снимке изображены два Су-57, находящиеся на летном поле рядом с истребителями Су предыдущего поколения. ISI регулярно фотографирует авиабазу Хмеймим и публикует снимки, демонстрируя свои возможности потенциальным клиентам.

Первые снимки российских Су-57 в Сирии появились в сети в среду, 21 февраля. В Twitter было размещено видео, на котором было видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазу Хмеймим. Среди них были и два новейших истребителя Су-57.

В ночь на субботу сирийские активисты разместили новые фотографии с российскими истребителями. В сообщении утверждалось, что это два новых Су-57, только что прибывшие на базу. Таким образом, в Сирии могут находиться четыре истребителя пятого поколения.

У России появился Су-57

Политика
Новости

СМИ узнали о роли Патрушева в операции по пресечению наркотрафика в Аргентине

Ведомости
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принял участие в совместной российско-аргентинской операции по пресечению наркотрафика, сообщает газета The Telegraph. Ранее сообщалось, что около 400 кг кокаина было обнаружено в одном из зданий на территории посольства России в Буэнос-Айресе.

Патрушев в декабре прошлого года вместе с российской делегацией посетил Аргентину, где провел переговоры с президентом этой страны Маурисио Макри. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве двух стран.

Как сообщает газета, к этому времени силовики уже обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории посольства. Правоохранительные органы заменили наркотики мукой и отправили чемоданы в место назначения – Россию.

У Патрушева была «тайная миссия», пишет The Telegraph: он должен был на своем самолете доставить чемоданы. По данным издания, 9 декабря секретарь Совбеза привез в Москву чемоданы с мукой.

Об обнаружении наркотиков на территории посольства России в Буэнос-Айресе на этой неделе сообщили аргентинские СМИ. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова опровергла, что наркотики перевозились в Россию по дипломатическим каналам. По словам Захаровой, чемоданы принадлежали техническому сотруднику. 

Стиль жизни
Новости

Норвегия выиграла общий медальный зачет Олимпиады-2018

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Неофициальный медальный зачет на Олимпийских играх в Пхенчхане выиграла сборная Норвегии, завоевавшая 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей.

На втором месте в общем медальном зачете немецкие спортсмены. На счету сборной Германии 14 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей. Замыкает первую тройку национальная команда Канады: 11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей. В первую пятерку также вошли сборные США и Нидерландов.

Команда олимпийских атлетов из России заняла 13-е место. На счету россиян две золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых.

По общему же количеству наград – 17 медалей – Россия делит шестое-седьмое места с Южной Кореей. Больше всех медалей завоевала Норвегия – 39. 

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018

Политика
Новости

Российских хакеров заподозрили во взломе компьютеров на Олимпиаде

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Разведка США полагает, что российские хакеры организовали масштабную кибератаку на компьютерные системы, обслуживающие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой источники. Компьютеры были взломаны за день до открытия Олимпиады.

Организаторы Игр-2018 подтвердили факт кибератаки, но не делали никаких заявлений. СМИ сообщали, что в Пхенчхане наблюдались перебои с доступом в интернет, проблемы с трансляцией. Некоторые пользователи не могли зайти на сайт Олимпиады, чтобы распечатать билет на открытие соревнований.

Кибератака была организована таким образом, чтобы подозрения пали на КНДР, пишет WP. Однако, по мнению американских спецслужб, за взломом стоят российские хакеры, которые таким образом хотели отомстить Международному олимпийскому комитету за дисквалификацию сборной России.

При этом Министерство иностранных дел России еще 7 февраля заявило, что иностранные СМИ могут обвинить Москву в хакерских атаках на системы олимпийских объектов в Пхенчхане. В частности, в сообщении МИДа говорилось, что с подобными обвинениями может выступить издание The Washington Post.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

Стиль жизни
Новости

МОК не разрешил россиянам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отменять решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Олимпиады в Пхенчхане, сообщается на сайте МОК. Это значит, что спортсмены из России не смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады в воскресенье, 25 февраля.

В сообщении отмечается, что делегация «Олимпийские спортсмены из России» (Olympic Athlete from Russia, OAR) с уважением отнеслась к решению о дисквалификации ОКР. Но уже в Пхенчхане двое спортсменов провалили тесты на употребление допинга, напоминает МОК. Это стало большим разочарованием и «с учетом других соображений» не позволило МОК «даже рассмотреть вопрос об отмене дисквалификации на церемонии закрытия», указывается в сообщении.

В церемонии закрытия российские спортсмены будут участвовать под олимпийским флагом. Знаменосцем, как и на церемонии открытия Олимпиады 9 февраля, будет волонтер, сообщила ТАСС руководитель наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.

Следы употребления мельдония нашли в пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Обе допинг-пробы спортсмена дали положительный результат на мельдоний, и россиян лишили медалей.

В пятницу, 23 февраля, стало известно, что положительный результат показала допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой. В Пхенчхане Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе. В декабре 2017 г. МОК дисквалифицировал сборную России и ОКР из-за нарушения антидопинговых правил. На Игры в Пхенчхане приглашения выдали только «чистым» российским спортсменам.

Специальная группа МОКа констатировала, что делегация OAR и спортсмены на Олимпиаде полностью выполнили все условия, а случаи допинговых нарушений нельзя считать системными, отмечается в заявлении на сайте ОКР. На основании этого исполком МОКа проголосовал за то, чтобы снять дисквалификацию с ОКР после проверки всех взятых во время Игр допинг-проб при отсутствии положительных проб. На проверку по регламенту уходит до 72 часов. Олимпийский комитет России рассчитывает на то, что в ближайшие дни его членство в МОК будет восстановлено, отмечается в заявлении.

Смех и слезы российских олимпийцев

Политика
Новости

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии

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Члены Совета Безопасности ООН приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней, сообщает «Интерфакс». Документ был принят единогласно.

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Согласно документу, от всех сторон конфликта требуется немедленно прекратить боевые действия и срочно приступить к взаимодействию для установления в Сирии гуманитарной паузы сроком минимум на 30 дней.

В документе отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против боевиков запрещенных террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джебхат-ан-Нусра».

Технологии
Новости

Dropbox проведет IPO в марте

Ведомости
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Сервис для облачного хранения Dropbox проведет IPO (первичное публичное размещение акций) в марте, сообщает TechCrunch. Компания опубликовала заявку, она намерена привлечь $500 млн, изначально акции будут стоить $0,00001.

Dropbox был основан в 2007 г. и позволяет пользователям и компаниям хранить и изменять файлы в облачных хранилищах. В 2014 г. компания была оценена в $10 млрд.

В прошлом году Dropbox получила убыток в размере $112 млн. По сравнению с предыдущим 2016 г. убыток сократился на 46,7%. Выручка компании составила $1,1 млрд.

У Dropbox более 500 млн зарегистрированных пользователей, из них за подписку платят 11 млн человек. Средний доход от одного пользователя – $111,9.

Политика
Новости

ЦИК объяснил появление на сайте тульского избиркома данных о явке

Ведомости
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Тульский избирком случайно разместил на сайте комиссии данные о явке на выборах президента России, которые запланированы на 18 марта. Данные были придуманы в ходе тренировки по подготовке к выборам, сообщил «Интерфаксу» зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Он рассказал, что сейчас в участковых избирательных комиссиях проходят масштабные тренировки перед днем голосования. «В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого», – сказал Булаев.

На одном из этапов тренировки отрабатывались получение и передача данных о явке. В одной из территориальных комиссий Тульской области администратор ошибся и разместил таблицу с данными на сайте, пояснил Булаев.

В субботу на сайте избирательной комиссии Тульской области появилась таблица с данными о явке на выборах президента России. Из нее следовало, что явка избирателей в регионе составила 40,05%. Через некоторое время данные о явке из таблицы исчезли. 

Стиль жизни
Новости

Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Олимпиады

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Сборная Канады по хоккею обыграла национальную команду Чехии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Пхенчхане. Игра завершилась со счетом 6:4.

Канадские хоккеисты третий раз в своей истории стали бронзовыми призерами Олимпийских игр. Последние две Олимпиады сборная Канады выигрывала золото. Чешская сборная третью Олимпиаду подряд осталась без медалей.

В полуфинале канадцы уступили Германии, сборная Чехии проиграла российским хоккеистам. Финальный матч Россия — Германия состоится в воскресенье, 25 февраля (начало в 7.00 мск).

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018

Бизнес
Новости

«Газпром» третий раз за три дня обновил рекорд экспорта в дальнее зарубежье

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«Газпром» третий день подряд обновляет рекорд экспорта в дальнее зарубежье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. Этому способствуют морозы в Европе, которые продержатся до начала весны.

В пятницу, 23 февраля, «Газпром» поставил рекордные 652,8 млн куб. м газа. Это на 7,1 млн куб. м больше, чем в четверг, 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум, сообщили в компании.

Угроза похолодания заставила Европу увеличить закупки газа. Двигающийся транзитом через европейскую часть России арктический антициклон не только создает ажиотажный спрос на российский газ, но и толкает вверх цены на газовых хабах. В четверг вечером они доходили до $310 за 1000 куб. м. 

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