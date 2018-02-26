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Путин озабочен провокациями террористов в Восточной Гуте

Президент России Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил ситуацию в анклаве оппозиции Восточная Гута в пригороде столицы Сирии Дамаска, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов», - сказал Песков, а также отмечена важность принятой в субботу Советом Безопасности ООН резолюции 2401.

Резолюция 2401 призывает стороны конфликта немедленно установить гуманитарную паузу на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней с целью доставки гуманитарной помощи и услуг, а также эвакуации тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ, «Аль-Каиды» и «Джебхан-ан-Нусры» (запрещены в России) и других связанных с ними группировок и лиц. Резолюция принята после резкого обострения под Дамаском на минувшей неделе, когда силы президента Сирии Башара Асада начали масштабное наступление на Восточную Гуту. Россия поддержала документ, указав, что он осуждает и обстрелы Дамаска, под которые не раз попадало российское диппредставительство.

Сегодня сирийская оппозиция сообщила о применении сирийскими правительственными силами отравляющего вещества - хлора - в районе Эш-Шайфуния в Восточной Гуте в воскресенье, уже после принятия резолюции. Как сообщила The Independent со ссылкой на работников госпиталя, при атаке погиб один ребенок, еще у 18 человек зафиксированы симптомы отравления хлором после сильного взрыва. Базирующийся в Великобритании Наблюдательный совет по правам человека Сирии не смог подтвердить применение хлора, однако рассказал о гибели семьи из девяти человек в результате воскресного авиаудара.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин.