В Москве суд арестовал фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Европу
Тверской суд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела о поставке крупной партии кокаина из Аргентины в Европу, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Речь идет о трех мужчинах - Худжамоеве, Калмыкове и Абянове. «В начале февраля суд продлил им срок ареста до 13 апреля», - отметил представитель суда, добавив, что фигуранты дела были арестованы еще в декабре 2017 г.
Арестованным ранее суд предъявил обвинения по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотиков, их незаконное хранение, приобретение и перевозка).
Ранее российский МИД сообщил, что в результате совместной работы правоохранительных органов России и Аргентины пресечена поставка крупной партии наркотиков (389 кг кокаина) на европейский рынок. По делу арестованы граждане России и Аргентины. По информации российского МИДа, партия наркотиков, найденная в одном из зданий российского посольства в Буэнос- Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава.