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Шойгу объявил об открытии гуманитарных коридоров из Восточной Гуты по поручению Путина

Министр обороны Сергей Шойгу объявил об открытии с 27 февраля гуманитарных коридоров для выхода населения из оппозиционного анклава Восточная Гута под Дамаском в Сирии по поручению президента Владимира Путина. Одновременно он предложил открыть коридоры из лагеря беженцев Рукбан в Эт-Танфе, который контролируют США.

Гуманитарная пауза будет объявляться «в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты» с 9:00 до 14:00 ежедневно, сказал Шойгу, выступая в Национальном центре управления обороной.

Путин в понедельник провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России с участием Шойгу, на котором обсуждалась ситуация в Восточной Гуте. Президент, в частности, высказал озабоченность «в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов» в анклаве.

Резолюция Совбеза ООН №2401 призывает стороны конфликта немедленно установить гуманитарную паузу на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористических организаций ИГ, «Аль-Каиды» и «Джебхан-ан-Нусры» (запрещены в России) и других связанных с ними группировок и лиц. Резолюцию приняли после резкого обострения ситуации под Дамаском на минувшей неделе, когда силы президента Сирии Башара Асада начали масштабное наступление на Восточную Гуту. Россия поддержала документ, указав, что он осуждает и обстрелы Дамаска, под которые не раз попадало российское диппредставительство.

В понедельник сирийская оппозиция сообщила о применении сирийскими правительственными силами отравляющего вещества - хлора - в районе Эш-Шайфуния в Восточной Гуте в воскресенье, уже после принятия резолюции. По неподтвержденным данным, при атаке погиб один ребенок, у 18 человек зафиксированы симптомы отравления хлором после сильного взрыва.