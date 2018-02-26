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ЕС ввел санкции против двух сирийских министров

Совет ЕС по иностранным делам ввел санкции в отношении двух сирийских чиновников - министра промышленности и министра информации. Оба были назначены на занимаемые ими посты в январе 2018 г.

Санкционный список по Сирии расширен «ввиду серьезности ситуации в стране» и с учетом последних изменений в правительстве Сирии, говорится в коммюнике.

Теперь санкционный режим распространяется на 257 сирийских чиновников. По мнению Совета ЕС, они «несут ответственность за силовые репрессии против гражданского населения в Сирии, получают выгоду от сирийского правящего режима либо связаны с такими лицами». В санкционный список по Сирии также включены 67 юридических лиц.

Совет ЕС считает необходимым продолжить поиски политического решения конфликта в Сирии и выступает против военных действий в стране.