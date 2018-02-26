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ФСБ рассказала о скрывающемся в Германии организаторе поставок кокаина из Аргентины

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщает, что организатор преступной группы, которая пыталась провезти около 400 кг кокаина из Латинской Америки в Россию, находится в Германии. В Аргентине по данному делу задержаны двое граждан этой страны, передает «Интерфакс».

«ФСБ России совместно с МВД и Национальной жандармерией Аргентины с декабря 2016 г. осуществляла мероприятия в отношении участников международной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала поставок крупных партий кокаина из Латинской Америки на территорию России и ряда европейских стран», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Как отметили в ФСБ, в результате проведенной работы правоохранительные органы установили участников преступной группы. На данный момент проводится работа по привлечению к уголовной ответственности организатора ОПГ, находящегося в Германии. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Следственный департамент МВД России возбудил дело по признакам преступлений ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере).