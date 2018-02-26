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Обвиняемый в организации теракта в петербургском «Перекрестке» признан невменяемым

По итогам судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый по делу о взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Лукьяненко Елену Корнилову.

Лукьяненко был направлен на психолого-психиатрическую экспертизу по решению следователя. Обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, сообщал ранее Следственный комитет.

Во вторник, 27 февраля, суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Лукьяненко. Его адвокат просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд отказал.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. Тогда в одной из камер хранения сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек. СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц, но позже переквалифицировал дело на теракт.