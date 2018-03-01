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ЦИК не нашел предвыборной агитации в послании Путина

Признаков агитации в послании президента России Владимира Путина нет, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову. Таким образом, послание главы государства Федеральному собранию не нарушает законодательство о выборах, подчеркнула она.

«Это не противоречит закону, это все в рамках закона», – заявила глава ЦИК. Она уточнила, что сама процедура послания предусмотрена законом и «абсолютно законна». Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в свою очередь отметил: «Я не думаю, что это агитация, это анализ работы президента». Выступление главы государства, по его словам, «никогда не оставляет людей равнодушными, и кто-то может рассматривать его как агитацию».

Предстоящие выборы президента России состоятся 18 марта. На этот пост претендуют восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз).

Послание президента Путина Федеральному собранию, оглашенное 1 марта 2018 г., стало рекордным по продолжительности. Президент уделил много внимания презентации новых видов вооружений Российской армии. Мероприятие длилось около двух часов, почти 45 минут из которых глава государства отвел теме оснащения Вооруженных сил новейшими образцами оружия. Путин рассказал о созданных в России гиперзвуковой атмосферной ракете, беспилотной подводной лодке и межконтинентальной крылатой ракете с ядерной силовой установкой.

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