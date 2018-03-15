«Голосу» отказали в аренде помещения для работы колл-центра в день выборов

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Министр обороны Великобритании предложил России «заткнуться»

После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери России следует не отвечать на решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов, заявил на пресс-конференции министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

«Это абсолютно возмутительно и жестоко - то, что Россия сделала в Солсбери. Мы отреагировали на это. Откровенно говоря, России следует отойти в сторону и заткнуться», - сказал Уильямсон (трансляцию его выступления вел BBC).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о введении ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери. Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России.

Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против британских граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг подчеркнул, что ответные меры против Великобритании «не заставят себя ждать». Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал выслать из страны британских дипломатов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в английском Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества. Сейчас пострадавшие находятся в коме.

В России Скрипаль в 2004 г. был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. он был помилован и отправлен на запад по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ