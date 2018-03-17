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Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах

Десять человек, в том числе трое детей, погибли после того, как небольшой самолет врезался в жилой дом рядом с филиппинским городом Булакан, сообщает CNN Philippines.

Шестиместный Piper PA-23, эксплуатируемый авиакомпанией Lite Air Express, направлялся в Лаоаг, но потерпел крушение на взлете. На его борту находились пять человек, остальные пять погибших были жильцами дома, в который врезался самолет.

Личности погибших устанавливаются. Пока известно, что в доме находились трое детей (7, 10 и 17 лет), их мать и бабушка. Об этом журналистам рассказал отец детей. По его словам, он находился на работе, еще один его сын в момент катастрофы был в школе.

О причинах крушения пока не сообщается. Власти Филиппин заявили, что намерены проверить все самолеты авиакомпании Lite Air Express.