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На участке в Люберцах аннулировали итоги выборов из-за вброса бюллетеней

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) аннулировала результаты голосования 18 марта на избирательном участке в Люберцах, где был зафиксирован вброс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мособлизбиркома.

«Решение принято по Люберцам, ТИК аннулировала итоги», – уточнили в пресс-службе.

Ранее комиссия подтвердила факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах, изучив записи с видеокамер. Два члена избирательной комиссии отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность. Урна, в которую производился вброс, опечатана. УИК приняла решение признать недействительными все бюллетени в ней и передала свое решение в ТИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что итоги голосования на президентских выборах отменены на семи участках.

Как вбрасывали бюллетени на участке в подмосковных Люберцах

«У нас сейчас имеется информация об отмене итогов голосования на пяти участках в трех субъектах России», – сказала Памфилова.

По итогам обработки 99,83% протоколов явка избирателей на выборы президента России достигла 67,47%.

По результатам обработки 99% протоколов Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин – 11,82%, Владимир Жириновский – 5,68%. Ксения Собчак – 1,66%, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.