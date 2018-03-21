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Собчак приехала в больницу Волоколамска к пострадавшим от отравления детям

Ксения Собчак приехала в среду в больницу Волоколамска, куда были доставлены 57 детей с подозрением на отравление. Ранее власти Волоколамского района подтвердили факт выброса свалочных газов на полигоне «Ядрово», расположенном рядом с Волоколамском, из-за чего детям в школах стало плохо.

«Я поговорила с детьми, которые сейчас находятся в больнице, с разрешения их родителей, – сказала Собчак. – Детям, действительно, стало плохо во время занятий. Сейчас сюда направлены врачи из области».

Главный врач больницы Волоколамска пообещал взять кровь у всех детей, которые обратились в больницу с жалобами на недомогание, а также у взрослых, сказала Собчак. Кровь будет отправлена в областную лабораторию для проведения анализа, результаты биохимии будут готовы в четверг, а результаты токсикологии – в пятницу, говорит Собчак. «Я сейчас нахожусь тоже в определенном состоянии и делала токсикологию после последней поездки в «Ядрово», – сказала Собчак. – Любой человек, который делал токсикологию, знает, что это не быстрый процесс».

«Я буду следить за тем, что происходит, и добиваться, чтобы эту свалку закрыли. Но поймите, что они меня тоже могут обмануть, – сказала Собчак. – Выборы закончились, но я все равно буду заниматься вашими проблемами, потому что для меня это не пустой звук» .

Собчак рассказала, что ей перезвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев и сказал, что также приехал в Волоколамск и находится на свалке в «Ядрово». «Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми».

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