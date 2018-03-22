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Надежду Савченко задержали на выходе из Верховной рады

Депутата Верховной рады Надежду Савченко сегодня задержали на выходе из здания Верховной рады, сообщили украинские СМИ, включая телеканал «112 Украина». По информации УНИАН, перед этим Савченко, лишенная депутатской неприкосновенности, сдала карточку для голосования и ушла из зала парламента. На выходе ее встретили сторонники и сотрудники СБУ, вместе с которыми она в сопровождении журналистов проследовала в здание спецслужбы.

Сегодня Верховная рада Украины поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко, дав согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. По сообщению «Интерфакс-Украина», за такое решение проголосовал 291 депутат при 226 минимально необходимых голосах.

Голосованию парламентариев предшествовало выступление генерального прокурора Юрия Луценко. Он повторил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала теракт в зале Верховной рады, намереваясь забросать гранатами правительственные ложи, обрушить купол Рады минометами, а выживших - добить автоматами. Кроме того, Луценко утверждает, что «группа Савченко» планировала обстрелять центр Киева. «На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить минометы на Трухановом острове или на барже и с Днепра обстрелять центр Киева», - заявил он.

Неделю назад, 15 марта, Луценко заявил, что следствие располагает видеофиксацией изложения планов военного переворота на Украине, изложенного Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном.

В ответном выступлении Савченко заявила о необходимости конституционных изменений политической системы Украины.

«У Украины есть выход, без терактов, без сложных моментов, которые могут сломать Украину, есть обычный, простой выход, это действительно законный выход - это изменение политической системы. Это тот закон, который вы не принимаете - об избирательной системе. Это возможность предоставить украинцам, как избирать депутатов, не ориентируясь на политические партии, а ориентируясь на человека, который держит свое слово и работает для народа», - сказала она в Раде в заключительном слове.

«Мы не можем сделать импичмент президенту, поэтому у нас происходят майданы», - отметила она.

Восьмого марта на КПП в Донбассе с арсеналом был задержан Владимир Рубан. Он вез оружие на подконтрольную часть Украины. Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде ареста на 2 месяца.