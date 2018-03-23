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СМИ сообщили о намерении пяти стран ЕС выслать российских дипломатов

Пять стран, входящих в ЕС, решили последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов, пишет The Guardian со ссылкой на источники. Речь идет о Франции, Польше, Латвии, Эстонии и Литве. Руководство этих стран согласилось с доводами британской стороны о том, что Москва «скорее всего» причастна к отравлению нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» 66-летнего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, отмечает издание.

О том, что в понедельник пять стран объявят о высылке российских дипломатов, со ссылкой на источники также пишет The Telegraph. В свою очередь литовское LRT сообщило о готовности Литвы и еще 10 стран ЕС выслать российских дипломатов.

На заседании Совета Европы в Брюсселе в четверг, 22 марта, Великобритания, Германия и Франция пришли к выводу, что ответственность за нападение на Скрипаля несет Москва. По информации источника The Guardian, лидеры этих стран рассматривают возможность серьезно отреагировать на действия Москвы.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2018 г.

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте пригрозила выслать российских дипломатов, которые являются сотрудниками российской разведки. «Меры могут быть разные, в том числе высылка идентифицированных нами сотрудников разведки», - сказала Грибаускайте. Еще одной мерой воздействия на Москву литовский президент считает расширение национального «списка Магнитского». «Решение может быть принято в ближайшее время», — говорила она.

О возможной высылке российских дипломатов по итогам заседания заявлял и чешский премьер Андрей Бабиш. «Да, вполне возможно, что мы пойдем по этому пути», — заявлял он.

Председатель Евросовета Дональд Туск по итогам заседания Совета Европы написал в Twitter, что ЕС соглашается с позицией Лондона о причастности России к инциденту в Солсбери. «Европейский совет согласен с правительством Великобритании, что, скорее всего, Россия несет ответственность за атаку в Солсбери и что нет другого правдоподобного объяснения», — написал он в микроблоге.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов