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Лидеры «нормандской четверки» призвали участников конфликта в Донбассе к обмену пленными

Интерфакс
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Лидеры «нормандской четверки» – президент России Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко – сегодня сделали совместное заявление по Донбассу. Документ опубликован на сайте Кремля и на сайте президента Украины.

Лидеры подтвердили приверженность всем аспектам минских договоренностей (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы) и договорились о «возможных путях ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы».

«Поэтому они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней Контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта. Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – говорится в заявлении.

«На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 г. они [лидеры четырех стран] призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле «всех на всех», – отмечается в документе.

Предыдущая встреча глав МИД стран «нормандской четверки» состоялась 18 февраля 2017 г. на полях прошлой Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по ситуации в Донбассе прогресс достигнут не был.

Минские договоренности были согласованы «нормандской четверкой» в феврале 2015 г. и подписаны контактной группой из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Они включают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и восстановление полного контроля Украины над государственной границей во всей зоне конфликта. Однако условием начала этого восстановления сделаны местные выборы в соответствии с украинским законодательством, которые до сих пор не проведены.

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Новости

ФАС проверит эксперимент «Мегафона» с показом рекламы поверх чужих сайтов

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит на наличие нарушений рекламу оператора мобильной связи «Мегафон». Речь идет о рекламе, которую компания в рамках эксперимента размещает на смартфонах абонентов поверх других интернет-страниц. Об этом заявил руководитель службы Игорь Артемьев.

По его словам, ФАС проанализирует жалобы абонентов.

6 марта ФАС прекратила дело в отношении «Мегафона» о международном роуминге из-за отсутствия нарушений.

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Новости

Дуров объяснил сбой Telegram болезнями роста

Ведомости
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Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сегодняшний сбой быстрым ростом мессенджера.

«Любой быстрорастущий сервис будет испытывать болезни роста. К несчастью, Telegram здесь не исключение, хотя мы и стремимся быть таковым», - написал он в своем личном англоязычном канале.

Непосредственной причиной сбоя было плановые работы в датацентре у сервис-провайдера, объяснил Дуров. Однако благодаря распределений структуре мессенджера проблемы испытал только европейский сектор его сети. «Приносим искренние извинения за возможные неудобства - мы осознаем, что десятки миллионов жителей Европы используют Telegram для общения с родственниками и коллегами», - написал Дуров.

По его словам, компания установила прямые коммуникации с инженерами датацентров и уже начала усиливать резервирование мощностей энергоснабжения.

На минувшей неделе Дуров объявил, что месячная аудитория мессенджера выросла до 200 млн пользователей, удвоившись за два года.

Сегодня Telegram был недоступен в Европе, включая Россию, порядка трех часов.

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Финансы
Новости

Газпромбанк может в 2018 году провести пилотные сделки с криптовалютой

Ведомости
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Газпромбанк в текущем году может провести пилотные сделки с криптовалютами через дочернюю структуру в Швейцарии, рассказал зампред правления Газпромбанка Александр Соболь.

«Какие-то пилотные - конечно, да. Это будет не в грандиозных масштабах, а для себя. Есть спрос со стороны крупных частных клиентов на такие услуги. Поэтому мы сейчас смотрим, как мы для них можем этот сервис организовать», -передает слова Соболя «Интерфакс».

По его словам, сделки с криптовалютой изучаются швейцарским дочерним банком, так как в Швейцарии в этой сфере более либеральное законодательство.

По его словам, у банка нет конкретного формата работы с криптовалютами. Будет ли банк подобные услуги предлагать клиентами или будет проводить сделки только для собственных инвестиций, еще не решено. «Стараемся активно за ситуацией следить», - сказал Соболь.

На данный момент в России сделки с криптовалютам законом не регулируются. В ближайшее время Госдума собирается принять закон «О цифровых финансовых активах». В законе будут прописаны правила и ограничения для рынка криптовалют в России.

Кто разбогател на криптовалюте

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Новости

«Роскосмос» испытал парашют для мягкой посадки на Марс

Ведомости
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В Швеции в ходе подготовки к запуску российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли испытания парашютной системы для мягкой посадки на поверхность Марса, сообщил «Роскосмос». С помощью парашюта на Марс планируется опустить российскую научную платформу с европейским ровером.

«Тест продемонстрировал успешное раскрытие вытяжного и основного парашюта при отрицательной температуре воздуха»,— сообщил «Роскосмос». Спуск производился с высоты 1,2 км над землей. Весь процесс посадки на землю занял около 2,5 минуты.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о готовящихся в России исследованиях дальнего космоса и Марса. По его словам, для этого готовятся беспилотные и пилотируемые пуски. Первое исследование запланировано на 2019 г.

Технологии
Новости

Котировки Amazon снизились из-за твита Трампа

Ведомости
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После открытия торгов в США в четверг котировки интернет-ритейлера Amazon упали еще на 2% после вчерашнего падения на 4%. Таким образом, за два дня компания утратила порядка $30 млрд рыночной капитализации.

Причиной послужили вчерашние новости о том, что администрация США готовит антимонопольные меры против Amazon, и новый твит президента страны Дональда Трампа.

«Еще задолго до выборов у меня были претензии к Amazon. В отличие от других [компаний], они или совсем не платят, или платят мало налогов на уровне штата и ниже, делают из нашей Почтовой службы своего курьера (с огромными потерями для страны), и вытесняют из бизнеса многие тысячи ритейлеров!», - написал сегодня Трамп.

Это не первая его атака на компанию: в декабре 2017 года Трамп заявил, что почтовые посылки обходятся Amazon слишком дешево. Как раз перед этим Amazon объявила о рекордно удачном сезоне рождественских продаж.

Аналитики Deutsche Bank советуют «покупать» акции Amazon, пишет CNBC. По их мнению, если бы администрация Трампа подготовила реальные меры против компании, Трамп бы прямо заявил об этом. Белый дом в среду также не подтвердил подготовку каких-либо мер. 

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Политика
Новости

МЧС рассказало об отсутствии охраны в «Зимней вишне» в момент приезда пожарных

Ведомости
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Охранников кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» не было на месте в момент прибытия первого расчета пожарных на возгорание 25 марта, сообщило МЧС. Администрация также отсутствовала, хотя представители объекта обязаны встретить пожарных и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где, отмечается в сообщении.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило 25 марта в 16.05 по местному времени (12.05 мск). Первый расчет пожарных прибыл на место в 16.09. «Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию», — приводятся в сообщении слова Андрея Бурсина, руководителя подразделения, первым прибывшего на место.

Пожарные поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания, но там уже было очень сильное задымление, и стремительно распространялся огонь, добавил Бурсин. По его мнению, быстрому распространению огня способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Работу осложняла планировка и большой размер ТРЦ.

Бурсин также отметил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было, а все эвакуационные выходы были закрыты.

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. За медицинской помощью обратилось более 70 человек.

Уголовное дело о пожаре передано в центральный аппарат Следственного комитета России. В среду суд по ходатайству следствия арестовал технического директора «Зимней вишни» Георгия Соболева, управляющую ТРК Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя «Системного интегратора» Игоря Полозиненко и электрика компании Александра Никитина.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Бизнес
Новости

Гендиректор Alibaba в России покинет компанию

Ведомости
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Гендиректор российской «дочки» Alibaba Group Марк Завадский покинет компанию в середине мая, сообщил РБК источник на рынке электронной коммерции и подтвердил сам Завадский. Информацию также подтвердил источник «Ведомостей».

Завадский возглавляет российское представительство Alibaba Group, а также занимает пост директора по развитию входящей в холдинг торговой интернет-площадки AliExpress в России и СНГ. По словам Завадского, он покидает компанию по собственному желанию. Это же сказал представитель Alibaba.

Источник «Ведомостей» на рынке подтвердил, что Завадский покинет Alibaba в середине мая, до конца апреля компания может объявить о кадровых изменениях.

По данным источника РБК, исполняющим обязанности гендиректора Alibaba в России станет один из китайских топ-менеджеров AliExpress.

Завадский стал первым сотрудником AliExpress в России в августе 2014 г., он отвечал за локализацию ключевых сервисов Alibaba Group. Помимо AliExpress за четыре года его работы на российский рынок был выведен один из основных брендов Alibaba – Tmall, специализирующийся на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.

AliExpress остается самым популярным в России интернет-магазином, его аудитория в стране в августе прошлого года составляла 22,5 млн человек.

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Технологии
Новости

Telegram возобновил работу после трех часов сбоя

Ведомости
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Мессенджер Telegram возобновил работу после более трех часов перерыва, сообщает компания в своем Twitter. В сообщении уточняется, что мессенджер работает и в странах СНГ, и в Германии, где до последнего момента еще наблюдались перебои.

Ранее компания сообщила о возобновлении работы мессенджера в большинстве европейских стран и на Ближнем Востоке. «Большинство наших пользователей в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке снова онлайн. Если у вас все еще есть проблемы (особенно в Германии, Иране или СНГ), держитесь», - писала компания в Twitter.

Пользователи Telegram начали жаловаться на сбои в работе мессенджера примерно с 11.15 по московскому времени. Им не удавалось отправить сообщения или подключиться к приложению. Согласно данным сайта Outage.Report, проблемы затронули пользователей в России, Италии, Германии, Польше, Турции, Испании, Израиле, Иране, Финляндии, на Украине, на Кипре и в других странах.

Компания уточнила в своем Twitter, что сбой затронул пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил возникшие проблемы отключением электропитания серверов в Европе. Он уточнил, что сроки восстановления работы мессенджера зависят от того, как быстро подрядчику дата-центра удастся возобновить подачу электричества.

В Роскомнадзоре после сообщений о сбоях в работе мессенджера в России заявили, что служба «тут ни при чем». 20 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram передать ФСБ ключи для декодирования сообщений в мессенджере в течение 15 дней.

Перед этим Верховный суд признал требование спецслужбы к мессенджеру законным. Роскомнадзор пояснял, что при отказе Telegram передать ФСБ ключи обратится в суд и потребует заблокировать доступ к сервису в России. Дуров в свою очередь указывал, что выполнить требование российских властей технически невозможно.

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Политика
Новости

Шакро Молодого приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима

Ведомости
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Никулинский суд Москвы приговорил «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Его признали виновным в вымогательстве. Другой фигурант этого дела Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец получил 8 лет и 10 месяцев колонии.

Остальным десяти фигурантам судья назначил от 7 лет и 4 месяцев до 9 лет и 4 месяцев колонии. Всего на скамье подсудимых оказались 12 человек, включая Калашова и Кочуйкова. Еще два человека попали под суд посмертно (их убили в перестрелке). Вину никто не признал.

Шакро признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Следствие установило, что Захарий Калашов в 2013 г. после смерти смерти Аслана Усояна (Дед Хасан) «занял лидирующее положение в криминальном мире России» и «под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью».

Обвинение просило приговорить Шакро Молодого к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовать на 700 000 руб. Для Кочуйкова просили 9,5 года тюрьмы и штраф в размере 500 000 руб.

Подсудимых можно разделить на две группы по двум эпизодам вымогательства: в первом потерпевшей стороной является директор ресторана Elements Жанна Ким, во втором — предприниматель Лев Гарамов. Следствие считает, что в обоих случаях вымогатели действовали под началом Шакро Молодого.

В 2015 г. после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве был задержан ближайший соратник Шакро Молодого Андрей Кочуйков. Летом следующего года в Москве задержали замначальника московского главка Следственного комитета России Дениса Никандрова, замначальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова, а также руководителя управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

Они обвиняются в получении взятки в размере $500 000 от Захария Калашова за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову, который был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Технологии
Новости

GetContact будет хранить данные российских пользователей на территории России

Ведомости
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Компания GetContact исполнит требования закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России, сообщает Роскомнадзор. О своем решении GetContact официально уведомила Роскомнадзор, говорится в сообщении.

GetContact локализует пользовательское соглашение и политику конфиденциальности для российских пользователей. «Кроме того, будет реализована техническая возможность уведомления лиц, не являющихся пользователями приложения, об использовании их персональных данных», – отметил Роскомнадзор.

Хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России требует редакция закона о персональных данных, действующая с 1 сентября 2015 г. Под персональными имеются в виду все данные о российских гражданах, которые используются при регистрации на сайтах, совершении покупок в сети, пересылке почтовых сообщений и т. п.

Кого блокирует Роскомнадзор

Политика
Новости

В Кемерове нашли живыми трех человек из списка пропавших без вести

Ведомости
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Три человека, чьи фамилии были в списке пропавших без вести после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», найдены живыми. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых», — говорится в сообщении.

Таким образом, в списке пропавших без вести осталось 64 фамилии. В среду, 28 марта, МЧС назвало окончательное число погибших при пожаре в Кемерове. Согласно данным спасателей, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. За медицинской помощью обратились более 70 человек. 

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Огонь возник на последнем этаже, где располагались кинозалы и игровая комната и где в выходной день было много детей. Позже Следственный комитет России сообщил, что в здании с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а систему оповещения не включил охранник ТРЦ.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

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