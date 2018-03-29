МЧС завершило разбор завалов «Зимней вишни» в Кемерове‍

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В Вашингтоне в ночь на 1 апреля будет остановлено вещание RT, передает Bloomberg.
Причиной остановки вещания является прекращение работы двух телевизионных станций – WNVT и WNVC, которые ретранслировали в окрестностях Вашингтона более 10 зарубежных телеканалов, в их числе RT. Телевизионные частоты WNVT и WNVC будут проданы компаниям беспроводной связи. Аукцион по продаже частот состоится приблизительно через год, однако вещание прекращается с апреля. RT также исчезнет из местных кабельных систем, однако продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала данную ситуацию. «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», – заявила она.
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Состояние Юлии Скрипаль, отравленной в британском Солсбери вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, значительно улучшилось - она пришла в сознание и может говорить, сообщила в четверг телерадиокомпания BBC. «Курс лечения оказался успешным, однако она остается в клиническом отделении, где ей оказывают помощь 24 часа в сутки», - цитирует BBC лечащих врачей. Тем не менее о долгосрочных последствиях воздействия нервно-паралитического агента говорить пока рано.
Сергей Скрипаль остается в критическом, но стабильном состоянии.
Ранее в четверг британская Национальная служба здравоохранения распространила сообщение, в котором говорится, что Юлия Скрипаль пошла на поправку.
Накануне Скотленд-Ярд обнародовал новые детали отравления 4 марта, к которому Великобритания считает причастной Россию. Оказалось, что Скрипаль с дочерью впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя дома, причем наивысшая концентрация выявлена на входной двери.
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Microsoft Corp. объявила о самой крупной реорганизации за последние годы, следует из письма гендиректора компании Сатьи Наделлы сотрудникам.
Отвечавший за ОС Windows Терри Майерсон, проработавший в Microsoft 21 год, покинет компанию, а направление платформы Windows войдет в подразделение облачных сервисов Microsoft Azure. Его возглавит Джейсон Зандер.
Реорганизация создаст в компании две крупные группы разработчиков. Подразделение Experiences & Devices возглавит куратор Microsoft Office Раджеш Джа, а Скотт Гатри, руководивший Azure, станет во главе подразделения облачных решений и искусственного интеллекта Cloud + AI Platform.
Аналитики отмечают, что изменения в руководстве и структуре Microsoft являются попыткой успеть за переменами на рынке компьютеров, который все больше отходит от традиционных ПК. Кроме того, реорганизация может привести к сокращению расходов.
Акции Microsoft в ходе торгов в четверг подорожали на 0,9%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 37% до $688,3 млрд.
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Министерство финансов России настаивает на выплате госкомпаниями дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО и в 2018 г., заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 г. заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Исходим из того, что это справедливая оценка для всех компаний», - сказал чиновник.
С 2016 г. правительство ежегодно принимает решение, обязывающее государственные компании направлять на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли. Отдельными решениями правительства допускалось уменьшение дивидендов . В 2016 г. исключения были сделаны по 12 компаниям, в 2017 г. – по девяти. Так, «Газпром» за 2016 г. заплатил 20% чистой прибыли по МСФО и планирует сохранить эту долю для дивидендов за 2017 г.
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Россельхознадзор запретил ввоз всей растительной продукции из Абхазии, включая тару, со 2 апреля.
«[Служба] по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии карантинного для стран - членов Евразэс объекта - коричнево-мраморного клопа... с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту. В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации... Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 г. ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал», - говорится в сообщении.
Коричнево-мраморный клоп – агрессивный вредитель. Наибольший вред причиняет плодовым (в том числе косточковым) и ягодным культурам, в первую очередь - винограду.
В прошлом году насекомые-вредители, в основном мраморный клоп, уничтожили 70% урожая фундука и более 50% урожая мандаринов в Абхазии, экспорт мандаринов упал более чем вдвое. В 2018 г. Абхазия выделит на инсектициды против клопа 10 млн руб., говорил президент республики Рауль Хаджимба. Соседней Грузии, также страдающей от вредителя, США обещали выделить $3,5 млн на борьбу с ним.
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Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о предельном возрасте автобусов, сообщило областное министерство транспорта. «Предлагается предусмотреть стандарты возраста автобусов: пять лет - это автобусы малого класса, семь лет - автобусы среднего и большого класса», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков, выступая перед депутатами.
Помимо этого законодательно закрепляется оплата проезда во всех транспортных средствах не только картой «Стрелка», но и любой банковской картой, в том числе платежной системы «Мир». Право на перевозку предлагается аннулировать через суд, если перевозчик не отдает данные с GPS/«Глонасс»-устройств в региональную навигационно-информационную систему (РНИС), неоднократно привлекался к административной ответственности за ДТП, необоснованно отказывал в приеме карт «Стрелка» и банковских карт, не соблюдал правила пожарной безопасности и медицинского освидетельствования водителей.
Тресков сообщил, что в регионе перевозят пассажиров около 11 000 автобусов и на 2018 г. намечено обновление 30% парка Мострансавто (1750 новых автобусов). Муниципальные и коммерческие перевозчики обновят свыше 1000 автобусов. «Таким образом, к концу первого полугодия на региональных маршрутах 100% автобусов будут соответствовать новым возрастным стандартам», - говорится в сообщении.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал журналисток, обвинивших в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, сообщает Русская служба BBC. Это произошло на съемках студенческого ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики. На странице программы «В контакте» выложены только 15-секундные «сториз» со встречи, в которых об истории со Слуцким не упоминается. Шеф-редактор ток-шоу сообщил корреспонденту «Ведомостей» на запрос, что после записи «по необъяснимым причинам выпуск удалился».
Сначала, как пишет Русская служба BBC, Песков сказал, что у женщин, обвиняющих Слуцкого, есть «право защищать себя в том порядке, который установлен законом». По словам Пескова, ему неизвестно, чтобы кто-то из них этим правом воспользовался.
«Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку - она где была, чего она терпела? <...> Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло и ты выходишь в [думскую] комиссию по этике?» - сказал пресс-секретарь президента.
По мнению Пескова, тут есть «какая-то дань моде». «Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», - сказал он. Песков пояснил, что история со Слуцким напомнила ему скандал с кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого голливудские актрисы обвинили в домогательствах. При этом, по словам Пескова, обвинившие продюсера актрисы «сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства», чтобы «стать звездами».
«Может быть, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать $10 млн. Как называется женщина, которая за $10 млн переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка», - констатировал Песков.
Песков подтвердил «Ведомостям» точность приведенных Русской службой BBC цитат, однако с поправкой на контекст – комментировать скандал со Слуцким ему было бы некорректно.
Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных голливудских деятелей. Он продюсировал картины «Криминальное чтиво», «Английский пациент», «Чтец», «Джанго освобожденный», «Король говорит!», «Бесславные ублюдки» и многие другие. В октябре 2017 г. газета The New York Times опубликовала расследование, в котором рассказала о множестве случаев домогательств Вайнштейна к актрисам. Многие актрисы, в том числе Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман, публично подтвердили, что столкнулись с приставаниями продюсера. Вайнштейна уволили из созданной им компании Weinstein Co. (в марте 2018 г. она подала заявление о банкротстве) и исключили из Гильдии продюсеров Америки.
Скандал со Слуцким возник в феврале. Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова обвинили депутата Госдумы в домогательствах. Сам Слуцкий назвал это провокацией перед выборами президента. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», - говорил он.
Журналистки обратились в думскую комиссию по этике с просьбой разобраться в происшедшем. Комиссия никаких нарушений в поведении Слуцкого не нашла и предложила девушкам обратиться в правоохранительные органы. После этого решения многие российские СМИ объявили бойкот Госдуме, или Слуцкому, или членам комиссии по этике.
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ФАС не видит причин, чтобы оказывать влияние на биржевые и розничные цены на нефтепродукты, включая бензин, заявил замруководителя антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, сейчас цены на бензин находятся на среднегодовом уровне, причин для их роста нет.
«Высказывание в СМИ прогнозов о росте цен на автомобильные бензины может провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них», - приводятся его слова на сайте ФАС.
В свою очередь руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что не видит признаков дефицита бензина на российском рынке. Регулятор готов штрафовать компании в случае необоснованного завышения цен на топливо, передает его слова «Интерфакс».
В 2017 г. рост цен на бензин практически в три раза превысил темпы инфляции - бензин в прошлом году подорожал на 7,3% при инфляции 2,5%. В 2016 г. стоимость бензина увеличилась на 3,8% при инфляции в 5,4%. В конце января этого года ФАС выступила с заявлением, что цены на бензин растут из-за того, что налоговая составляющая в розничной цене 1 л бензина составляет около 65%. Причинами роста цен на бензин также могут быть сезонный спрос на нефтепродукты, динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, плановые ремонты российских НПЗ и проч.
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В 2017 г. в России было продано 109 млн sim-карт, рассказал «Ведомостям» партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский. Это примерно на 8% меньше, чем в 2016 г. При этом количество сотовых абонентов в России (по числу активных sim-карт) по сравнению с 2016 г. уменьшилось примерно на 0,1% до 255,4 млн. Проникновение сотовой связи составило 179%.
В Москве количество пользователей сотовой связи выросло примерно на 2,8% до 45,9 млн (проникновение – 247%).
Абонентская база в России не растет вследствие насыщения рынка, отмечает партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский. Подавляющее большинство новых sim-карт используется очень недолго, после чего они выбрасываются и берутся новые, говорит он.
Из отчета AC&M-Consultung следует, что в 2017 г. 31% российских сотовых абонентов пользовался услугами МТС, 29% – «Мегафона», 23% – «Вымпелкома», 16% – «Т2 РТК холдинга» (Tele2). Доли рынка в Москве AC&M не раскрывает.
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Минюст зарегистрировал 26 марта приказ Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о предоставлении спецслужбам ключей шифрования сообщений пользователей мессенджеров. Копия приказа ведомства с отметкой о регистрации в Минюсте опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
Ключи шифрования получит в свое распоряжение Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ. В предыдущей редакции приказа говорилось, что мессенджеры будут предоставлять ключи организационно-аналитическому управлению Научно-технической службы ФСБ.
В документе также говорится, что в новый приказ добавляется следующая фраза: предоставить ключи шифрования в «возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».
На прошлой неделе Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ по поводу требования предоставить ключи шифрования. После решения суда Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить необходимую ФСБ информацию в течение 15 дней, в противном случае регулятор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории России.
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Контролирующие акционеры аэропорта «Шереметьево» предприниматели Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Аркадий Ротенберг ведут переговоры о продаже части акций катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA), сообщил «Интерфаксу» источник в отрасли.
Топ-менеджер крупного аэропорта рассказал «Ведомостям», что слышал о переговорах частных акционеров «Шереметьево» с арабским фондом о продаже ему пакета.
Представитель «Шереметьево» Анна Захаренкова опровергла информацию, что акционеры аэропорта ведут переговоры с QIA о продаже части пакета.
Сейчас 66% акций «Шереметьево» принадлежит ООО «Шереметьево холдинг», дочерней структуре кипрской TPS Avia, 65% которой контролируют Пономаренко и Скоробогатько, 35% – Ротенберг. Оставшимися 34% акций московского аэропорта владеют Росимущество (30,43%), «Аэрофлот» (2,43%) и «ВЭБ капитал» (1,1%).
Пономаренко, возглавляющий совет директоров «Шереметьево», в январе говорил в интервью «Ведомостям» про обсуждение с партнерами продажи в этом году 10% аэропорта. На тот момент, по его словам, переговоры ни с кем из потенциальных инвесторов не велись.
QIA в прошлом году вошел в капитал петербургского аэропорта «Пулково». Изначально фонд приобрел 10,5% его управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», затем довел долю до 24,99%.
Топ-менеджер российской авиакомпании, знакомый с ходом переговоров о продаже доли в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу», что активом интересовался катарский государственный авиаперевозчик Qatar Airways. Но сделки, «скорее всего, не будет» – авиакомпания вышла из переговоров, утверждает он.
Ранее стало известно о планах Qatar Airways приобрести 25% московского аэропорта «Внуково». Базовым для катарской национальной авиакомпании является международный аэропорт «Хамад». Последний управляется Qatar Airways при поддержке QIA. Исполнительный директор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер по совместительству является гендиректором «Хамада».