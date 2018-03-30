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Госдеп оставил за собой право на ответ на высылку американских дипломатов из России

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США считают необоснованным решение Москвы о высылке 60 американских дипломатов из России и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт. Госдепартамент не видит оправдания решению Москвы, тогда как действия США объясняет «исключительно нападением [России] на Соединенное Королевство, нападением на британского гражданина и его дочь». США оставляют за собой «право на дальнейшие ответные действия в отношении России», которая «продолжает изолировать себя после наглой химической атаки», подчеркнула Нойерт.

России не пристало вести себя как жертва, считает представитель госдепа. «Единственными жертвами в этой ситуации являются две жертвы, которые прямо сейчас находятся в больнице в Великобритании, и люди, которые не могут пойти в парк, медицинские работники», - пояснила она. Вашингтон не признает за Россией права на ответ, потому что все началось с ее атаки на жителей Великобритании.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в парке Солсбери. 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. 26 марта США потребовали высылки 60 российских дипломатов и закрытия консульства в Сиэтле, поддержав инициативу Великобритании. Практически одновременно аналогичные решения в отношении 160 российских дипломатов приняли еще 28 стран.

Россия отвергает обвинение в использовании нервно-паралитического вещества против Скрипалей, считает их недоказанными и просит Великобританию предоставить детали расследования.

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Политика
Новости

Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»‍

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Минобороны разместило на официальном Youtube-канале видео запуска новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 «Сармат». Испытания ракеты прошли успешно, сообщается на сайте ведомства.

«Предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе. Данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты», - отмечается в сообщении. Согласно результатам испытаний, схемно-конструктивные и технические решения, заложенные при создании «Сармата», верны.

Согласно госпрограмме вооружения до 2027 г., МБР «Сармат» поступит в серийное производство в 2020 г., в 2021 г. первый полк с этой ракетой заступит на боевое дежурство.

Разработка РС-28 «Сармат» с 2000-х годов ведется специалистами челябинского Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева. Масса комплекса составляет около 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн. Ожидается, что новая ракета заменит ракеты типа «Воевода».

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Бизнес
Новости

РЖД обсудит систему вознаграждения правления и гендиректора

Ведомости
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Совет директоров «Российских железных дорог» обсудит изменения системы вознаграждения членов правления и KPI для гендиректора компании, говорится в сообщении железнодорожной монополии.

Вопросы «о внесении изменений в положение о системе вознаграждения членов правления» РЖД, а также «об утверждении перечня ключевых показателей эффективности», которые учитываются при расчете квартальной премии гендиректора – председателя правления, будут рассмотрены на заседании 30 марта.

Подробности того, как предлагается пересмотреть принципы вознаграждения правления и какие KPI предусматриваются для руководителя компании, не уточняются.

В 2017 г. РЖД уменьшило выплаты правлению в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 1,27 млрд руб., существенно сократив премии. На зарплаты руководству железнодорожного госперевозчика было выделено 717 млн руб., на премии – 552 млн руб.

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Бизнес
Новости

«Транснефть» получила в распоряжение госдолю в Каспийском трубопроводном консорциуме

Ведомости
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«Транснефть» поставила на баланс 100% акций двух юрлиц. Одна из этих компания распоряжается долей России в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Об этом говорится в сообщении компании.

Обе компании - «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани» - зарегистрированы на Каймановых островах.

В декабре 2017 г. акционеры «Транснефти» одобрили увеличение уставного капитала на 35 млрд руб. Уставный капитал трубопроводной компании увеличен путем внесения в него доли России в КТК. Стоимость доли оценена в 35 млрд руб. «Транснефть» разместила 125 720 акций по цене 278 780 руб. за акцию.

В феврале 2017 г. президент Владимир Путин поручил оплатить дополнительную эмиссию обыкновенных акций «Транснефти» путем внесения в ее капитал 100% акций «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани». «Транснефтб» получила по 10 000 акций каждой компании.

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Политика
Новости

СКР возбудил дело против начальника строительной инспекции Кемеровской области

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Об этом говорится в сообщении СКР.

По мнению следствия, Комкова не пресекла эксплуатацию здания ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, возведенного «самовольно», «без разрешения на строительство», что повлекло гибель людей. Комкова задержана. Следствие проверит ее действия на предмет получения взятки, отмечается в сообщении. В пятницу СКР собирается предъявить обвинение Комковой и выступить в суде с ходатайством о ее аресте.

«Следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования», - отмечается в сообщении.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В четверг сообщалось, что разбор завалов на месте пожара завершен.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Бизнес
Новости

Крупнейший в России производитель сигарет продал фабрику в Москве

Ведомости
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Табачная компания Japan Tobacco International (JTI) продала фабрику «Лиггетт-Дукат» на Каширском шоссе на юге Москвы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы российского офиса компании и компании Knight Frank, выступавшей консультантом сделки.

Из имеющейся у РБК выписки из Единого государственного реестра недвижимости следует, что с 20 марта 2018 г. владельцем актива стало ООО «Русэко». Сотрудник «Русэко», телефон которого указан в базе СПАРК, отказался от комментариев, предложив журналистам перезвонить на следующей неделе.

По мнению директора по складской и индустриальной недвижимости ILM Александра Перфильева, продавец вполне мог получить около 1 млрд руб. В конце 2016 г. Knight Frank оценивала стоимость продаваемого актива в 1,2 млрд руб.

C 2015 г. Japan Tobacco начала сокращать производство на «Лиггетт-Дукате». В августе 2016 г. компания полностью заморозила производство на этой фабрике. Такой шаг компания объясняла заметным сокращением российского табачного рынка в результате роста акцизов и цен на сигареты.

До закрытия «Лиггетт-Дукат» являлся последней действующей в столице табачной фабрикой — на ней выпускались, в частности, марки Sobranie, Winston, Glamour, LD. Сейчас их выпуск перенесен на петербургскую фабрику «Петро», которая стала единственной производственной площадкой Japan Tobacco в России по выпуску сигарет.

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Бизнес
Новости

У «Фармстандарта» остался единственный владелец

Ведомости
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Один из основателей «Фармстандарта» Егор Кульков вышел из состава бенефициаров компании, ее единственным владельцем стал Виктор Харитонин, говорится в сообщении фармпроизводителя.

Собрание акционеров компании приняло решение о ее реорганизации и выделении из ее состава нового акционерного общества «Вектор – Биофарм». В результате изменений состава участников контролирующего акционера «Фармстандарта» кипрской Augment Investments Ltd. Кульков утратил статус бенефициара.

По итогам проводимой реорганизации единственным бенефициаром для обеих компаний будет являться Харитонин, отмечается в сообщении.

«Вектор – Биофарм» займется инвестиционной деятельностью. «Выделение непрофильных активов позволит компании «Фармстандарт» сосредоточиться на ведении своего основного вида деятельности – производстве лекарственных препаратов», – указывает гендиректор «Фармстандарта» Григорий Потапов.

По словам источника газеты «Коммерсантъ» на рынке, Кулькову принадлежало 30% «Фармстандарта». По данным кипрского реестра юрлиц, держателями акций Augment Investments Ltd. являются Харитонин (70%), Hiolot Holdings Ltd. (0,05%) и УК «Деловой дом «Калита» (29,94%, конечный бенефициар – Андрей Топоров, в 2013 г. он числился членом совета директоров «Фармстандарта»).

В 2007 г., проводя IPO, «Фармстандарт» сообщил, что 49% акций компании принадлежит Харитонину, 21% – Кулькову, 17% – Роману Абрамовичу, 6% – председателю совета директоров Millhouse Евгению Швидлеру, на других акционеров приходится 7%. Абрамович и Швидлер вышли из состава акционеров «Фармстандарта» в 2008 г.

Augment Investments консолидировала 100% «Фармстандарта» в 2016 г. Тогда кипрская компания принудительно выкупила акции у миноритариев, которые затем отсудили у нее 542 млн руб., посчитав, что сделка была осуществлена по заниженной цене. Сейчас Augment Investments оспаривает решение суда в апелляции.

«Фармстандарт» является крупнейшим российским производителем фармацевтической продукции. В компанию входят пять производственных предприятий, а также дистрибутор. Выручка «Фармстандарта» в 2016 г. составила 61,8 млрд руб., чистая прибыль – 8,2 млрд руб.

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Политика
Новости

Росимущество снизило на 90% цену выставленных на продажу элитных часов Хорошавина

Ведомости
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Росимущество снизило на 90% стоимость коллекции элитных часов, которые ранее принадлежали экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Часы после конфискации были выставлены на аукцион. Их стоимость снижена из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте ведомства.

«Территориальное управление Росимущества по Московской области объявило о проведении аукциона по продаже конфискованных эксклюзивных мужских карманных часов марки Urwerk Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8. Серия ограничена восемью экземплярами», — отмечается в пресс-релизе.

Как уточняет Росимущество, часы ранее были в употреблении и затем долго находились на хранении. «В связи с тем что при проведении предыдущих аукционов поданные заявки отсутствовали, начальная цена снижена на 90% и составляет 1 139 290 руб.», — говорится в сообщении. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 апреля.

«Механизм часов автоматический, калибр UR-10.01 с однонаправленным заводом, 51 камень, запас хода - 38 часов, частота колебаний баланса - 28 800 пк/час», - приводится характеристика часов марки Urwerk Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8. На циферблате имеется указатель времени суток, сателлитные индикаторы часа и месяца, индикаторы минут и даты, ретроградная минутная стрелка, дисковый индикатор секунд, индикатор запаса хода. На оборотной стороне часов - индикатор замены масла, указатели 100-летнего и 1000-летнего циклов. Часы выполнены из стали и титана.

Росимущество выставило часы Urwerk Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8 на продажу 26 марта 2017 г. Начальная цена часов составляла 11,4 млн руб.

9 февраля суд приговорил экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных незаконным путем.

Бизнес
Новости

СМИ узнали о риске острого дефицита зерновозов в России

Ведомости
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В ближайшие три года Россия, претендующая на второе место в мире по экспорту зерна, лишится четверти зерновозов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у замруководителя Росжелдора Дмитрия Шпади от 15 марта. Из документа следует, что в текущем году предполагается списать 722 зерновоза из 40 800 единиц, а в 2019–2020 гг. — 10 600 вагонов. На совещании у гендиректора РЖД Олега Белозерова 26 февраля речь шла о списании 10 700 зерновозов.

Текущий дефицит вагонов РЖД оценивает в 300 шт. К 2019 г. он достигнет 1200 вагонов (34 100 при необходимых 35 800), а к 2020 г. – 6200 (29 600 против 35 800). Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что зерновики просили синхронизировать списание с закупкой новых вагонов, но производство отстает от списания «почти вдвое». Ответа аграрии пока не получили, сказал собеседник газеты.

Заместить списание невозможно, считает один из собеседников издания, поскольку мощности вагоностроения составляют всего 3000 зерновозов в год. В Объединении вагоностроителей мощности всех заводов оценивают более чем в 14 000 единиц. По словам источника в правительстве, мощности по выпуску зерновозов — 10 250 единиц, реальные закупки на 2018 г. — 5500 зерновозов. В Минсельхозе говорят, что мощности заводов в 5000 спасут аграрный экспорт. Не ждут дефицита и в Минтрансе.

Росжелдор намерен подготовить обращение в РЖД о подаче зерновозов только под зерно, следует из протокола совещания. В РЖД считают, что сейчас вагоны «до 40% времени» простаивают «под погрузкой и выгрузкой», и советуют расширять сеть элеваторов.

Издание прогнозирует рост цен на зерновые перевозки. По данным РЖД, ставка предоставления зерновозов с февраля 2017 г. по февраль 2018 г. выросла с 1200 до 1670 за вагон в сутки. На совещании у Белозерова отмечалось, что инновационный хоппер-зерновоз в 2017 г. подорожал на 15,8%, а в следующем ожидается рост цен еще на 5,8% до 3,5 млн руб.

В феврале министр сельского ходяйства Александр Ткачев заявлял о планах довести экспорт агропромышленной продукции до $50 млрд к 2024 г. В 2017 г. он составил $20,1 млрд.

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Политика
Новости

МЧС выдало жителям Волоколамска респираторы и маски

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Жителям подмосковного Волоколамска выдана первая партия средств индивидуальной защиты, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС. «Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств», – уточнили в ведомстве.

С пятницы, 30 марта, в Волоколамске действует режим повышенной готовности из-за ситуации на мусорном полигоне «Ядрово». Этот режим предусматривает, в частности, ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

«О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет», – указывает МЧС. И. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев 29 марта пообещал, что в городе будет введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации муниципальных властей, городские школы продолжают работать в обычном режиме, респираторы и маски в учебные заведения пока не поступали.

С начала 2018 г. в Волоколамске проходят акции протеста против местного мусорного полигона «Ядрово». Жители требуют закрыть свалку из-за вредных выбросов.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

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Политика
Новости

СМИ сообщили о следственных действиях в мэрии Кемерова

Ведомости
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В городской администрации Кемерова проводятся следственные действия. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Корреспондент телеканала рассказал, что проверка проходит в отношении тех чиновников, которые выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового центра «Зимняя вишня». Ранее в здании ТЦ располагалась кондитерская фабрика.

«Что касается любых следственных действий, то их комментирует Следственный комитет», — прокомментировала информацию о следственных действиях «РИА «Новости» начальник пресс-службы администрации города Кемерово Екатерина Дубкова.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания был на четвертом этаже, где находились детская игровая зона и три кинозала. При пожаре погибли 64 человека, 41 из них ребенок.

Ранее по делу о пожаре были арестованы технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшкин, который, по данным следствия, не включил пожарную сигнализацию, а также руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и электрик компании Александр Никитин. Рано утром 30 марта стало известно о задержании шестой подозреваемой - гендиректора компании - собственника здания «Зимней вишни» Юлии Богдановой.

В российских городах возникли стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

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Политика
Новости

Задержана гендиректор компании – собственника сгоревшей «Зимней вишни»

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По делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» задержана Юлия Богданова - гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». «Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы», - сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-аккаунте ведомства.

По данным следствия, именно Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности в торговом центре. Подчиненные неоднократно уведомляли ее «о недостатках системы противопожарной безопасности здания», сообщила Петренко. Богданова «не предпринимала никаких мер» для устранения нарушений, «всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей», подчеркивается в сообщении СКР.

Дома у Богдановой провели обыск. Следствие настаивает на предъявлении ей обвинения по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Уголовное дело о пожаре передано в центральный аппарат СКР. Ранее по этому делу были арестованы технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшкин, который, по данным следствия, не включил пожарную сигнализацию, а также руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и электрик компании Александр Никитин.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Политика
Новости

Минобороны зафиксировало у российских границ 23 самолета-разведчика

Ведомости
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Интенсивность воздушной разведки у российских границ за прошедшую неделю увеличилась, следует из материалов Минобороны, опубликованных в газете «Красная звезда». В частности, за минувшую неделю воздушную разведку в приграничных территориях России вели 23 иностранных летательных аппарата, тогда как неделей раньше их было 16.

Российские самолеты шесть раз осуществляли вылеты на перехват и сопровождали иностранные самолеты. Неделей раньше был один подобный вылет. Нарушений российского воздушного пространства допущено не было, сообщило Минобороны.

Кроме того, на минувшей неделе российские специалисты провели на территории США международную инспекцию, предусмотренную договором о сокращении наступательных вооружений, подчеркивает Минобороны.

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