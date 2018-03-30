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Госдеп оставил за собой право на ответ на высылку американских дипломатов из России

США считают необоснованным решение Москвы о высылке 60 американских дипломатов из России и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт. Госдепартамент не видит оправдания решению Москвы, тогда как действия США объясняет «исключительно нападением [России] на Соединенное Королевство, нападением на британского гражданина и его дочь». США оставляют за собой «право на дальнейшие ответные действия в отношении России», которая «продолжает изолировать себя после наглой химической атаки», подчеркнула Нойерт.

России не пристало вести себя как жертва, считает представитель госдепа. «Единственными жертвами в этой ситуации являются две жертвы, которые прямо сейчас находятся в больнице в Великобритании, и люди, которые не могут пойти в парк, медицинские работники», - пояснила она. Вашингтон не признает за Россией права на ответ, потому что все началось с ее атаки на жителей Великобритании.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в парке Солсбери. 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. 26 марта США потребовали высылки 60 российских дипломатов и закрытия консульства в Сиэтле, поддержав инициативу Великобритании. Практически одновременно аналогичные решения в отношении 160 российских дипломатов приняли еще 28 стран.

Россия отвергает обвинение в использовании нервно-паралитического вещества против Скрипалей, считает их недоказанными и просит Великобританию предоставить детали расследования.