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Росимущество снизило на 90% цену выставленных на продажу элитных часов Хорошавина

Росимущество снизило на 90% стоимость коллекции элитных часов, которые ранее принадлежали экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Часы после конфискации были выставлены на аукцион. Их стоимость снижена из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте ведомства.

«Территориальное управление Росимущества по Московской области объявило о проведении аукциона по продаже конфискованных эксклюзивных мужских карманных часов марки Urwerk Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8. Серия ограничена восемью экземплярами», — отмечается в пресс-релизе.

Как уточняет Росимущество, часы ранее были в употреблении и затем долго находились на хранении. «В связи с тем что при проведении предыдущих аукционов поданные заявки отсутствовали, начальная цена снижена на 90% и составляет 1 139 290 руб.», — говорится в сообщении. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 апреля.

«Механизм часов автоматический, калибр UR-10.01 с однонаправленным заводом, 51 камень, запас хода - 38 часов, частота колебаний баланса - 28 800 пк/час», - приводится характеристика часов марки Urwerk Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8. На циферблате имеется указатель времени суток, сателлитные индикаторы часа и месяца, индикаторы минут и даты, ретроградная минутная стрелка, дисковый индикатор секунд, индикатор запаса хода. На оборотной стороне часов - индикатор замены масла, указатели 100-летнего и 1000-летнего циклов. Часы выполнены из стали и титана.

Росимущество выставило часы Urwerk Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8 на продажу 26 марта 2017 г. Начальная цена часов составляла 11,4 млн руб.

9 февраля суд приговорил экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных незаконным путем.