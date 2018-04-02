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В редакцию журнала Forbes в Казахстане пришли с обыском

Сотрудники полиции Казахстана пришли с обыском в редакцию журнала Forbes Kazakhstan в Алма-Ате. Об этом говорится на сайте издания.

«Сегодня в редакцию зашли две опергруппы ДВД Алма-Аты. Одна группа начала проводить обыск, вторая группа увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова», – сообщил издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Издатель журнала уточнил, что сотрудников редакции держат в кабинете, где идут следственные действия. У них также изъяли сотовые телефоны, добавил Байтасов. На сайте Forbes отмечается, что «в это же время проходят обыски в редакции Ratel.kz».

Кроме того, полиция задержала заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова, уточняет Forbes Kazakhstan со ссылкой на супругу журналиста Татьяну Шумилину.

Главный редактор сайта Forbes.kz Анастасия Новикова в беседе с «Интерфаксом» уточнила, что сотрудники следственного отдела полиции Алма-Аты прибыли в редакцию с постановлением на обыск около 12.30. «Я его [постановление] видела буквально мельком, поэтому даже не знаю, в рамках какого дела [проводится обыск]», – добавила собеседница агентства.

Новикова подчеркнула, что редакции сайта и журнала Forbes расположены в разных офисах. «Оперативные действия проводятся именно в редакции журнала», – добавила она.

Позднее пресс-служба городского департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты заявила, что следственные действия в редакциях двух казахстанских СМИ проводятся в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации.