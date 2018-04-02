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Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск

Каспийскую флотилию, которая сейчас базируется в Астрахани, переведут в дагестанский Каспийск. О принятом решении заявил министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник на селекторном совещании с руководством вооруженных сил, сообщается на сайте ведомства.

«Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье», – сказал Шойгу. Он также отметил, что число офицеров и военнослужащих увеличится «кратно». Смену места базирования флотилии министр назвал «серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе».

Перевод флотилии начнется в 2019 г., написало «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Виктора Кравченко, перевод займет 3–5 лет, но повысит оперативные возможности флотилии. «Все силы будут сосредоточены в одном месте, и флотилия не будет зависеть от погодных условий», – отметил он. Адмирал пояснил, что в Астрахани Волга замерзает на несколько месяцев и проводка боевых кораблей требует ледоколов.

В советское время Каспийская флотилия базировалась в Баку. После распада СССР она была перебазирована в Астрахань и Махачкалу. Сейчас в Каспийске дислоцирована часть сил флотилии. После работ по углублению дна и развитию инфраструктуры в Каспийск переводут корабли из Астрахани и Махачкалы.

Каспийская флотилия наряду с Черноморским флотом составляет морскую компоненту Южного военного округа. В ее составе – два сторожевых корабля (корвета), в том числе флагман «Татарстан», восемь малых боевых кораблей (из них три – «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» – несут ракеты «Калибр»), боевые, десантные катера и тральщики.

В ноябре 2015 г. из акватории Каспийского моря корабли флотилии наносили удар крылатыми ракетами «Калибр» по территории Сирии.