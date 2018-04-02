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Московские суды доверят рассмотрение бесспорных дел искусственному интеллекту

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила о том, что московские суды собираются доверить искусственному интеллекту рассмотрение бесспорных дел. Участников судебного процесса будут идентифицировать по отпечаткам пальцев, передает РИА «Новости».

2 апреля московские суды и ФССП перешли на электронный документооборот. На презентации новой программы Егорова рассказала о том, какие технические нововведения в будущем будут использоваться судами.

«Нам выделили деньги для разработки искусственного интеллекта и биометрии», - уточнила она. Егорова пообещала, что уже через два года человек по отпечатку пальца сможет войти в личный кабинет на сайте суда, подать ходатайства и отследить информацию. На данный момент речь идет только об отпечатках пальцев, считывание радужной оболочки глаза и другая биометрия для московских судов пока «слишком дорогая», сказала Егорова.

Зампредседателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин рассказал о проблеме исполнения судебных решений о высылке мигрантов. По его словам, нередко судьи не могут идентифицировать человека по фотографии и в итоге выдворяется не тот человек. «Здесь мы тоже готовы использовать данные биометрии, но создавать базу должно МВД, мы готовы подхватить инициативу», — отметил Фомин.

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