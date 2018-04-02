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Россия вышлет одного дипломата Черногории

Москва в ответ на действия Подгорицы вышлет одного черногорского дипломата, сообщил российский МИД. «2 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Рамиз Башич», - говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

«Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т. н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника черногорского посольства», - сообщили на Смоленской площади.

В минувшую пятницу российский МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов из 30 стран - выслано было столько же их дипломатов, сколько эти страны выслали российских в знак солидарности с Великобританией. Тогда Черногория, а также Бельгия, Венгрия и Грузия, выславшие по одному российскому дипломату, не получили предписаний от МИДа, но Россия оставила за собой право на ответные шаги в их отношении.