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При взрыве в центре Еревана пострадали 9 человек

При взрыве кислородного баллона в центре Еревана пострадали девять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замначальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Наны Гндояны.

По информации МЧС, звонок о ЧП поступил в 19.44 мск. На Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие. К месту ЧП были направлены четыре расчета спасателей, опергруппа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

«В результате взрыва пострадали девять человек. Они доставлены в медцентр Св. Григория Просветителя. Состояние их здоровья уточняется», — отметила Гндоян.

В пресс-службе МЧС страны отметили, что среди пострадавших есть иностранцы.