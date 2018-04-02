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СКР обнаружил в «Зимней вишне» проложенные с нарушениями высоковольтные кабели

Следственный комитет России (СКР) обнародовал видео посещения руководителем ведомства Александром Бастрыкиным здания сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове. Во время осмотра здания ТРЦ Бастрыкину доложили об обнаружении высоковольтных кабелей, проходивших через батутный центр, в котором предположительно возникло возгорание из-за короткого замыкания.

«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал батутного центра. Причина пожара, предположительно, — короткое замыкание», — доложил Бастрыкину один из следователей во время осмотра здания.

По словам очевидцев, пучок электрических проводов свисал практически над бассейном с мягкими поролоновыми кубиками в детской комнате, добавил представитель СКР.

О том, что пожар вероятнее всего возник в ТРЦ из-за короткого замыкания, Бастрыкин говорил еще 27 марта на совещании с президентом Владимиром Путиным в Кемерове. «Либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, – применение открытого огня», – докладывал он главе государства (цитата по сайту Кремля). Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерова произошел 25 марта. По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, из них 41 ребенок.