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Песков сожалеет о возможной блокировке Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram в России. «Мессенджер очень удобный, будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что предпримет пресс-служба Кремля, использующая Telegram в работе в случае блокировки мессенджера.

Кремль будет искать другой мессенджер доя общения с журналистами, сказал представитель президента: «Много есть мессенджеров. Будем искать другой, который будет отвечать нашим потребностям».

Ранее Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram. Если мессенджер не передаст ключи ФСБ, то это может привести в конечном итоге к его блокировке. Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно говорил, что мессенджер не будет выполнять это требование. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни, подчеркивал Дуров.

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