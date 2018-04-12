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Меркель исключила участие Германии в ударах по Сирии

Германия не будет участвовать в возможных ударах по Сирии в ответ на применение правительственными силами отравляющих веществ в Восточной Гуте, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Германия не будет участвовать в возможном - я специально подчеркиваю это слово, поскольку решения еще не приняты - военном ответе», - передал Reuters сегодняшнее заявление Меркель.

В то же время Германия выступает единым фронтом с другими странами коалиции в пределах решений Совбеза ООН, отметила канцлер ФРГ. «Мы поддерживаем все действия, предпринятые с тем, что бы продемонстрировать, что применение (Сирией) химического оружия неприемлемо», - сказала она.

Канцлер выразила уверенность в том, что сирийское правительство скрыло от уничтожения, проводившегося под надзором России, часть арсенала химического оружия. «Мы должны признать как очевидный факт, что не было полного уничтожения (химоружия в Сирии)», - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Ранее в четверг канцлер Германии провела телефонный разговор, посвященный кризису в Сирии, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Накануне президент Макрон заявил, что у него есть доказательства ответственности президента Сирии Башара Асада за последнюю химическую атаку. «У нас есть доказательства, что было использовано химическое оружие, по меньшей мере хлор, и что за его применение несет ответственность режим Башара Асада», - цитировали заявление Макрона французские СМИ

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на своих партнеров по программе Health Cluster заявила, что после обстрела сирийского города Дума 7 апреля к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками химического отравления. По данным организации, 70 человек, скрывавшихся в подвалах, погибли. Россия и Сирия отрицают химическую атаку, связывая ее с провокацией вооруженной оппозиции.