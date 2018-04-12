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Навальный хочет провести общероссийскую акцию протеста за два дня до инаугурации Путина

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении общероссийской акции протеста 5 мая. На его сайте говорится, что президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», поэтому он призывает всех людей, которые не ходили на выборы или не голосовали за него, выйти на митинги.

«Наша общая задача, выходящая за рамки обычной партийно-политической системы с ее куцыми выборными процедурами, — добиться, чтобы голос этих людей — наш голос — был услышан и принят во внимание. Первый шаг — давайте выйдем на улицы городов 5 мая на марши за право быть гражданами своей страны. Если мы незаметны, то надо стать, выйти и помахать рукой», - написал Навальный. Среди требований оппозиционера - борьба с коррупцией, борьба с бедностью и неравенством, отмена цензуры. Он сообщил, что они подадут заявки на проведение митингов 5 мая во многих городах.

7 мая должна состояться инаугурация Путина, 6 мая исполнится шесть лет событиям на Болотной площади. После протестов 6 мая 2012 г. началось так называемое «болотное дело», по итогам которого многие политические активисты получили реальные сроки. Навальный в прошлом году провел две успешные протестные акции, которые собрали тысячи человек во многих городах - 26 марта и 12 июня. Две следующие акции - 7 октября и 28 января - собрали в разы меньше людей. В Москве акции Навального не были согласованы. Акцию 12 июня 2017 г. согласовали на проспекте Сахарова, однако вечером перед акцией Навальный призвал сторонников выходить на Тверскую.

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