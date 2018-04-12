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В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали дети

При катастрофе экскурсионного автобуса в Подмосковье пострадали 15 детей, водитель столкнувшегося с автобусом автомобиля погиб, сообщило агентство ТАСС. «РИА Новости» сообщило о шестерых пострадавших, в числе которых пятеро детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что в ДТП пострадали семеро детей. «По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на встречку. По предварительным данным, семь детей пострадали», - сказала Мишонова «Интерфаксу».

ДТП произошло на трассе А107 в Пушкинском районе у деревни Царево, следует из сообщения МЧС. На месте работают четыре единицы техники, 12 человек. Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, после чего съехал в кювет и опрокинулся. По данным источника ТАСС, в салоне автобуса находились 54 человека, в том числе 40 несовершеннолетних.

На появившемся в сети видео с места инцидента виден перевернувшийся автобус и разбитая машина предполагаемого второго участника ДТП. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, информация о состоянии пострадавших уточняется.