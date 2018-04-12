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Суд арестовал на два месяца одного из разработчиков системы «Платон»

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца - до 10 июня - гендиректора компании «Национальные телематические системы» (НТС) Алексея Нащекина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), передает «РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Нащекина меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня», — огласила решение судья Юлия Сафина.

Нащекин обвиняется в пособничестве преступлению (ч. 5 ст. 33 УК). По словам адвоката Нащекина, бизнесмену вменяют ущерб более чем на 1 млрд руб. С 2010 по 2013 г. он был вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за разработку инфраструктуры электронного правительства и портала госуслуг.

НТС занимается разработкой интеллектуальных транспортных систем. В ноябре прошлого года Нащекин продал по 45% компании Игорю Ротенбергу и его партнеру по «Платону» Андрею Шипелову. У самого Нащекина осталась доля в размере 10%. Нащекин также участвовал в создании IT-инфраструктуры «Платона», проект реализовала компания «РТ-инвест транспортные системы», на 50% принадлежащая Игорю Ротенбергу.

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Бизнес
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«Ростелеком» разрабатывает транспортную платформу для мегаполисов

Ведомости
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«Ростелеком» занимается разработкой мобильной системы Mobility as a Service (MaaS), которая позволит пользоваться различными видами общественного и частного транспорта, оплачивая поездки через единый аккаунт при помощи специального приложения, заявил президент компании Михаил Осеевский, передает ТАСС.

На данном этапе идет работа в области научно-исследовательских работ и тестирований, уточнил он. По его словам, в создании такой системы задействован «большой консорциум, в который входят и производители автомобилей, и высшие учебные заведения». По его словам, создание MaaS - это сложная задача, требующая соответствующих технологий внутри автомобиля, «а самое главное - развертывания наземных условий».

Осеевский отметил, что до внедрения MaaS на практике еще далеко. По его словам, разрабатываемая система предполагает уход от модели, когда у каждого человека есть собственный автомобиль. По его словам, в будущем в России она будет задействована и в других видах транспорта, например, в беспилотном и общественном транспорте, каршеринге.

Ожидается, что в будущем граждане при помощи мобильного приложения будут подключаться к специальной системе, позволяющей комфортно путешествовать, пересаживаясь без каки-либо неудобств с одного вида транспорта на другой.

27 марта вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность объединения аппаратных комплексов «ЭРА-Глонасс», call-центра 112 и системы «Безопасный город» в систему «Умный город». Предполагается, что система «Умный город» будет представлять собой единый аппаратный комплекс, объединяющий госсистемы экстренного реагирования. 

Самые умные города мира

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Политика
Новости

Эксперты Организации по запрещению химоружия прибыли в Бейрут

Ведомости
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Первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Бейрут, передает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник. Им предстоит определить, использовалось ли химическое оружие в Восточной Гуте, в частности в городе Дума.

«Прибытие основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля», - отметил источник. По его словам, эксперты прибыли в сопровождении представителей спецпосланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и управления безопасности ООН. Далее они направятся в Дамаск.

«Как приедут — будет понятен план действий», — заявил источник «РИА «Новости».

Специалисты ОЗХО собираются провести комплекс мероприятий по сбору сведений о якобы произошедшей 7 апреля в Думе химической атаке. Эксперты могут взять пробы грунта и других образцов для проведения исследований в лабораториях, отметил источник «Интерфакса».

«Мы не можем распространяться о деталях операции в Сирии. Такая политика существует для сохранения объективности процесса расследования и его результатов, а также для обеспечения безопасности участвующих экспертов и сотрудников», - заявили ТАСС в ОЗХО.

Решение направить специалистов ОЗХО в Сирию для расследования химической атаки в Думе было принято 10 апреля.

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Политика
Новости

В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали дети

Ведомости
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При катастрофе экскурсионного автобуса в Подмосковье пострадали 15 детей, водитель столкнувшегося с автобусом автомобиля погиб, сообщило агентство ТАСС. «РИА Новости» сообщило о шестерых пострадавших, в числе которых пятеро детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что в ДТП пострадали семеро детей. «По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на встречку. По предварительным данным, семь детей пострадали», - сказала Мишонова «Интерфаксу».

ДТП произошло на трассе А107 в Пушкинском районе у деревни Царево, следует из сообщения МЧС. На месте работают четыре единицы техники, 12 человек. Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, после чего съехал в кювет и опрокинулся. По данным источника ТАСС, в салоне автобуса находились 54 человека, в том числе 40 несовершеннолетних.

На появившемся в сети видео с места инцидента виден перевернувшийся автобус и разбитая машина предполагаемого второго участника ДТП. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Политика
Новости

Навальный хочет провести общероссийскую акцию протеста за два дня до инаугурации Путина

Ведомости
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Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении общероссийской акции протеста 5 мая. На его сайте говорится, что президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», поэтому он призывает всех людей, которые не ходили на выборы или не голосовали за него, выйти на митинги.

«Наша общая задача, выходящая за рамки обычной партийно-политической системы с ее куцыми выборными процедурами, — добиться, чтобы голос этих людей — наш голос — был услышан и принят во внимание. Первый шаг — давайте выйдем на улицы городов 5 мая на марши за право быть гражданами своей страны. Если мы незаметны, то надо стать, выйти и помахать рукой», - написал Навальный. Среди требований оппозиционера - борьба с коррупцией, борьба с бедностью и неравенством, отмена цензуры. Он сообщил, что они подадут заявки на проведение митингов 5 мая во многих городах.

7 мая должна состояться инаугурация Путина, 6 мая исполнится шесть лет событиям на Болотной площади. После протестов 6 мая 2012 г. началось так называемое «болотное дело», по итогам которого многие политические активисты получили реальные сроки. Навальный в прошлом году провел две успешные протестные акции, которые собрали тысячи человек во многих городах - 26 марта и 12 июня. Две следующие акции - 7 октября и 28 января - собрали в разы меньше людей. В Москве акции Навального не были согласованы. Акцию 12 июня 2017 г. согласовали на проспекте Сахарова, однако вечером перед акцией Навальный призвал сторонников выходить на Тверскую.

Как проходила «забастовка избирателей» в Москве

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Политика
Новости

Захарова обвинила ВОЗ в распространении недостоверной информации о химической атаке в Сирии

Ведомости
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Россия рассматривает заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации в Восточной Гуте как распространение недостоверной информации. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Рассматриваем заявление ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих разжигать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям», — сказала Захарова (цитата ТАСС). 

Она призвала ВОЗ проявлять большую беспристрастность и основываться на мнении компетентных экспертов.

В среду ВОЗ сообщила, что после обстрела сирийского города Дума к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления химическими веществами. По данным организации, среди 70 погибших при обстреле у 43 обнаружены признаки отравления.

Позже Генштаб ВС России пригласил представителей ВОЗ в Восточную Гуту для того, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о гибели мирных жителей в результате химической атаки в Восточной Гуте. По разным данным, число погибших колебалось от 30 до 150. Вашингтон обвинил в химатаке правительственные войска Сирии. Минобороны России опровергает информацию об использовании химического оружия. 

Недвижимость
Новости

В Саранске перед ЧМ-2018 открылся первый сетевой отель

Ведомости
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В Саранске открылась гостиница Mercure Saransk Center категории «четыре звезды». Она построена по программе подготовки к чемпионату мира по футболу. Здание гостиницы на 115 номеров расположено в историческом центре города. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

Гостиница в дни проведения чемпионата примет команды четырех стран-участниц, чьи матчи будут проходить в Саранске. 

«Размещение иностранных болельщиков и туристов в дни проведения чемпионата мира по футболу - 2018 в отелях известных брендов, предлагающих качественное обслуживание, является залогом популяризации России как направления, благоприятного для отдыха и туризма», - приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Как сейчас выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу

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Бизнес
Новости

«Саратовские авиалинии» сменили бренд после крушения Ан-148 под Москвой

Ведомости
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«Саратовские авиалинии», потерявшие самолет Ан-148 в катастрофе под Москвой, начнут работать под брендом «Иволга», сообщил в интервью ТАСС новый гендиректор авиаперевозчика Игорь Натыкан. Товарный знак «Иволга» «будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке авиакомпании, а затем - и на Boeing 737-800», - сказал Натыкан.

По его словам, новый бренд - часть обновления флота и обусловлен планами развития компании, учитывая, что более 60% рейсов она выполняет не из Саратова.

После катастрофы, в связи с приостановкой эксплуатации самолетов Ан-148 авиакомпании, «Саратовские авиалинии» были вынуждены сократить маршрутную сеть. «По 13 маршрутам мы перестали выполнять полеты. Вместо "Саратовских авиалиний" рейсы из Грозного, Орска, Пензы, Кирова, Нягани и др. выполняют другие авиаперевозчики», - сказал гендиректор компании.

«Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверки после крушения Ан-148 в Подмосковье, подчеркнул Натыкан, назначенный в среду гендиректором авиакомпании. До этого он занимал должность директора аэропорта «Саратов-Центральный», который обслуживает «Саратовские авиалинии».

В начале апреля Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить деятельность, «учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов».

11 февраля в Раменском районе Подмосковья разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Официального вывода МАК о причинах катастрофы нет, однако из опубликованных даных ясно, что к ней привели несогласованные действия экипажа из-за неверных данных о скорости, обусловленных обмерзанием датчиков. Из-за конструктивных особенностей Ан-148 включение обогрева датчиков производится экипажем вручную перед взлетом, чего сделано не было.

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Бизнес
Новости

Правительство продлит действие нулевой пошлины на зерно минимум на два года

Ведомости
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Правительство поддержит предложение Министерства сельского хозяйства о продлении нулевой пошлины на экспорт зерна минимум на два года. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

По мнению Дворковича, продлить действие нулевой пошлины можно и на более длительный срок. «Предсказуемость важна, поэтому можно и на пять лет. Мы обсудим это еще с коллегами», — сказал вице-премьер (цитата «Интерфакса»).

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать летом 2015 г. После введения пошлины формула ее расчета несколько раз менялась. В сентябре 2016 г. было принято ее обнулить до 1 июля 2018 г.

В ноябре 2016 г. Дворкович говорил, что Россия навсегда отказалась от экспортной пошлины на пшеницу. «Мы на 99% уверены, что к этому не вернемся», — говорил он. 

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Политика
Новости

Гейтс и Джоли возглавили список вызывающих восхищение знаменитостей

Ведомости
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Основатель Microsoft Билл Гейтс и голливудская актриса Анджелина Джоли возглавили список знаменитостей, вызывающих восхищение у людей во всем мире, свидетельствуют результаты опроса международной компании YouGov.

Президент России Владимир Путин оказался на шестом месте в этом списке. Он на 11 пунктов опередил в этом перечне коллегу из США Дональда Трампа. Опрос проводился в 35 крупнейших странах среди 37 000 человек.

Выше Трампа оказался и бывший президент США - Барак Обама. Он на втором месте мирового списка. Исследователи отмечают, что Обама существенно опередил Трампа по популярности во всех странах, кроме России.

«В России бесспорным лидером опроса стал Путин, получивший 24,3% голосов респондентов», - указывают авторы исследования. Вслед за ним в российском блоке списка оказались глава МИДа Сергей Лавров (9,1%), детский врач Леонид Рошаль (8,3%), министр обороны Сергей Шойгу (7,6%) и актер Константин Хабенский (7,1%).

Респонденты отвечали на вопросы: «Восхищаетесь ли вы этим человеком?» и «Кто из этих людей вызывает у вас наибольшее восхищение?». По итогам исследования были сформированы списки для мужчин и женщин. В YouGov обратили внимание на то, что в двух общемировых списках больше всего мест получили граждане США.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Новости

Путин назвал сроки освоения Луны

Ведомости
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Президент Владимир Путин подтвердил планы России отправить на Луну космонавтов. Он надеется на реализацию проекта по созданию космической станции на окололунной орбите, передает ТАСС.

По его словам, лунная программа рассчитана до 2030 г. «Заканчивается работа над созданием корабля "Федерация", и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что здесь сомнений нет - будем активно работать, будем эту программу осуществлять», - сказал глава государства на встрече с космонавтами на ВДНХ.

Путин рассказал, что, согласно утвержденной программе, планируется достичь лунной орбиты и создать на ней космическую станцию. «Сначала станция на лунной орбите, а потом уже - модули на самой Луне», - пояснил он.

В свою очередь президент спросил космонавтов, хотят ли они побывать на Луне. Они дали положительный ответ. Тогда Путин пошутил, что от Луны и до Марса недалеко. «Где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали», - сказал президент.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и NASA в сентябре прошлого года договорились о создании окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Согласно договоренностям первый модуль стартует с Земли в 2022 г. Его экипаж будет международным.

Что показывают в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ

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Бизнес
Новости

Мантуров пообещал «Силовым машинам» поддержку правительства

Ведомости
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Правительство будет оказывать «Силовым машинам» поддержку, о которой попросила компания, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Все, что сегодня обсуждалось, все эти вещи доступны, это касается гарантий экспортных. Конечно же, будем это все оказывать», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, принято ли решение о поддержке «Силовых машин» (цитата «Интерфакса»).

Ранее председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов на заседании правительственной комиссии по импортозамещению попросил правительство помочь компаниям, попавшим под санкции США. По словам Мордашова, «Силовые машины» не выживут без преференций государства на внутреннем рынке.

Также он попросил у правительства помощи «в части предоставления государственных гарантий тогда, когда этого требуют наши заказчики».

«Силовые машины» находятся под санкциями США с января 2018 г. Вашингтон считает компанию причастной к поставке газовых турбин Siemens в Крым. Попадание в санкционный список означает полный запрет американцам на любые сделки с компанией, а также замораживание активов «Силовых машин» на территории США.

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