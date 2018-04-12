Суд арестовал на два месяца одного из разработчиков системы «Платон»

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«Ростелеком» разрабатывает транспортную платформу для мегаполисов

«Ростелеком» занимается разработкой мобильной системы Mobility as a Service (MaaS), которая позволит пользоваться различными видами общественного и частного транспорта, оплачивая поездки через единый аккаунт при помощи специального приложения, заявил президент компании Михаил Осеевский, передает ТАСС.

На данном этапе идет работа в области научно-исследовательских работ и тестирований, уточнил он. По его словам, в создании такой системы задействован «большой консорциум, в который входят и производители автомобилей, и высшие учебные заведения». По его словам, создание MaaS - это сложная задача, требующая соответствующих технологий внутри автомобиля, «а самое главное - развертывания наземных условий».

Осеевский отметил, что до внедрения MaaS на практике еще далеко. По его словам, разрабатываемая система предполагает уход от модели, когда у каждого человека есть собственный автомобиль. По его словам, в будущем в России она будет задействована и в других видах транспорта, например, в беспилотном и общественном транспорте, каршеринге.

Ожидается, что в будущем граждане при помощи мобильного приложения будут подключаться к специальной системе, позволяющей комфортно путешествовать, пересаживаясь без каки-либо неудобств с одного вида транспорта на другой.

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