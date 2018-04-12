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СКР назвал причину аварии автобуса с детьми в Подмосковье

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Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий назвала причину столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2109 со школьным автобусом, в салоне которого были дети, передает «РИА «Новости».

«Автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, перевозившим детей», — сказала Врадий.

По ее словам, после столкновения автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель автомобиля скончался на месте ДТП.

МВД возбудило уголовное дело по факту аварии, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«По факту ДТП в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сказала она.

Ранее стало известно, что на 67-м километре дороги А-107 Малого бетонного кольца ВАЗ-2109 столкнулся со школьным автобусом автобус. По информации МВД, после аварии шестеро детей и трое взрослых госпитализированы в больницу.

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Будущий госсекретарь США подтвердил гибель «пары сотен русских» в Сирии

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Директор ЦРУ Майк Помпео, номинированный президентом США Дональдом Трампом на должность госсекретаря, сегодня заявил о гибели «пары сотен русских» в Сирии в начале февраля. Это первое официальное подтверждение этой информации со стороны США.

«В Сирии несколько недель назад русские встретили достойный отпор. Были убиты пара сотен русских», - сказал Помпео на слушаниях комитета Сената США по международным отношениям. Никаких других деталей Помпео не привел.

Помимо этого, Помпео объяснил «плохим поведением России» конфликт между ней и США, и выступил за ужесточение санкций. «Владимир Путин не воспринял наше послание в полной мере, и мы будем работать над этим. Но это должно быть больше, чем санкции», - сказал он в ходе слушаний.

МИД России в середине февраля признал гибель лишь пяти россиян во время удара коалиции в Сирии. Представитель МИД Мария Захарова тогда назвала цифру в 100-200 погибших «классической дезинформацией» и подчеркнула, что погибшие не были военнослужащими.

Суть самого инцидента, по данным различных источников, состоит в попытке захвата сирийцами совместно с российской частной военной компанией «ЧВК Вагнера» нефтяных полей и недействующего НПЗ Conoco на реке Евфрат под Дейр-эз-Зором, находящихся под контролем курдских сил. По версии Пентагона, авиаудар коалиции 7 февраля был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF) под поселком Хишам на восточном берегу Евфрата. Американская сторона утверждала, что запрашивала официальных российских военных об их отношении к рейду, но из российского ответа следовало, что российских военнослужащих в районе нет.

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Политика
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В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова

Ведомости
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Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации лидера партии и ее фракции в Госдуме Геннадия Зюганова. «Это все домыслы каких-то телеграм-каналов, это все глупости, никакой госпитализации нет», - сказал Ющенко «Интерфаксу».

Однако он не исключил, что Зюганов мог обратиться к врачу по той или иной причине, «как любой другой человек».

«Имеет же он право - может быть, это связано с зубом или, в конце концов, бородавка на пальце выскочила», - сказал Ющенко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Зюганова после сложной операции перевели в реанимацию. Состояние лидера коммунистов оценивается как стабильное, говорилось в сообщении Telegram-канала.

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Финансы
Новости

Медиакомпания Hearst купила долю в рейтинговом агентстве Fitch

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Медиакомпания Hearst купила у Fimalac 20% рейтингового агентства Fitch Group, тем самым увеличив свою долю до 100%. Сделка оценивается в $2,8 млрд. Об этом говорится в сообщении Hearst. Впервые медиакомпания проявила интерес к Fitch Group в 2006 г., к 2015 г. ее доля в компании составляла уже 80%.

В Fitch Group входят три компании - Fitch Ratings, Fitch Solutions и Fitch Learning.

В результате сделки Fitch Group стала самым крупным активом Hearst, заявил президент медиакомпании Стивен Свартц. По его словам, «гендиректор Fitch Пол Тейлор собрал отличную команду», которая добилась впечатляющих успехов.

«Hearst и Fitch разделяют приверженность инновациям и помогают клиентам использовать информацию для принятия более разумных решений», - приводятся в сообщении слова Тейлора.

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Бизнес
Новости

«Ростелеком» разрабатывает транспортную платформу для мегаполисов

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«Ростелеком» занимается разработкой мобильной системы Mobility as a Service (MaaS), которая позволит пользоваться различными видами общественного и частного транспорта, оплачивая поездки через единый аккаунт при помощи специального приложения, заявил президент компании Михаил Осеевский, передает ТАСС.

На данном этапе идет работа в области научно-исследовательских работ и тестирований, уточнил он. По его словам, в создании такой системы задействован «большой консорциум, в который входят и производители автомобилей, и высшие учебные заведения». По его словам, создание MaaS - это сложная задача, требующая соответствующих технологий внутри автомобиля, «а самое главное - развертывания наземных условий».

Осеевский отметил, что до внедрения MaaS на практике еще далеко. По его словам, разрабатываемая система предполагает уход от модели, когда у каждого человека есть собственный автомобиль. По его словам, в будущем в России она будет задействована и в других видах транспорта, например в беспилотном и общественном транспорте, каршеринге.

Ожидается, что в будущем граждане при помощи мобильного приложения будут подключаться к специальной системе, позволяющей комфортно путешествовать, пересаживаясь без каки-либо неудобств с одного вида транспорта на другой.

27 марта вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность объединения аппаратных комплексов «ЭРА-Глонасс», call-центра 112 и системы «Безопасный город» в систему «Умный город». Предполагается, что система «Умный город» будет представлять собой единый аппаратный комплекс, объединяющий госсистемы экстренного реагирования.

Самые умные города мира

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Политика
Новости

Эксперты Организации по запрещению химоружия прибыли в Бейрут

Ведомости
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Первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Бейрут, передает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник. Им предстоит определить, использовалось ли химическое оружие в Восточной Гуте, в частности в городе Дума.

«Прибытие основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля», - отметил источник. По его словам, эксперты прибыли в сопровождении представителей спецпосланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и управления безопасности ООН. Далее они направятся в Дамаск.

«Как приедут — будет понятен план действий», — заявил источник «РИА «Новости».

Специалисты ОЗХО собираются провести комплекс мероприятий по сбору сведений о якобы произошедшей 7 апреля в Думе химической атаке. Эксперты могут взять пробы грунта и других образцов для проведения исследований в лабораториях, отметил источник «Интерфакса».

«Мы не можем распространяться о деталях операции в Сирии. Такая политика существует для сохранения объективности процесса расследования и его результатов, а также для обеспечения безопасности участвующих экспертов и сотрудников», - заявили ТАСС в ОЗХО.

Решение направить специалистов ОЗХО в Сирию для расследования химической атаки в Думе было принято 10 апреля.

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Политика
Новости

Суд арестовал на два месяца одного из разработчиков системы «Платон»

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца - до 10 июня - гендиректора компании «Национальные телематические системы» (НТС) Алексея Нащекина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), передает «РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Нащекина меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня», — огласила решение судья Юлия Сафина.

Нащекин обвиняется в пособничестве преступлению (ч. 5 ст. 33 УК). По словам адвоката Нащекина, бизнесмену вменяют ущерб более чем на 1 млрд руб. С 2010 по 2013 г. он был вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за разработку инфраструктуры электронного правительства и портала госуслуг.

НТС занимается разработкой интеллектуальных транспортных систем. В ноябре прошлого года Нащекин продал по 45% компании Игорю Ротенбергу и его партнеру по «Платону» Андрею Шипелову. У самого Нащекина осталась доля в размере 10%. Нащекин также участвовал в создании IT-инфраструктуры «Платона», проект реализовала компания «РТ-инвест транспортные системы», на 50% принадлежащая Игорю Ротенбергу.

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Политика
Новости

В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали дети

Ведомости
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При катастрофе экскурсионного автобуса в Подмосковье пострадали 15 детей, водитель столкнувшегося с автобусом автомобиля погиб, сообщило агентство ТАСС. «РИА Новости» сообщило о шестерых пострадавших, в числе которых пятеро детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что в ДТП пострадали семеро детей. «По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на встречку. По предварительным данным, семь детей пострадали», - сказала Мишонова «Интерфаксу».

ДТП произошло на трассе А107 в Пушкинском районе у деревни Царево, следует из сообщения МЧС. На месте работают четыре единицы техники, 12 человек. Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, после чего съехал в кювет и опрокинулся. По данным источника ТАСС, в салоне автобуса находились 54 человека, в том числе 40 несовершеннолетних.

На появившемся в сети видео с места инцидента виден перевернувшийся автобус и разбитая машина предполагаемого второго участника ДТП. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Политика
Новости

Навальный хочет провести общероссийскую акцию протеста за два дня до инаугурации Путина

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Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении общероссийской акции протеста 5 мая. На его сайте говорится, что президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», поэтому он призывает всех людей, которые не ходили на выборы или не голосовали за него, выйти на митинги.

«Наша общая задача, выходящая за рамки обычной партийно-политической системы с ее куцыми выборными процедурами, — добиться, чтобы голос этих людей — наш голос — был услышан и принят во внимание. Первый шаг — давайте выйдем на улицы городов 5 мая на марши за право быть гражданами своей страны. Если мы незаметны, то надо стать, выйти и помахать рукой», - написал Навальный. Среди требований оппозиционера - борьба с коррупцией, борьба с бедностью и неравенством, отмена цензуры. Он сообщил, что они подадут заявки на проведение митингов 5 мая во многих городах.

7 мая должна состояться инаугурация Путина, 6 мая исполнится шесть лет событиям на Болотной площади. После протестов 6 мая 2012 г. началось так называемое «болотное дело», по итогам которого многие политические активисты получили реальные сроки. Навальный в прошлом году провел две успешные протестные акции, которые собрали тысячи человек во многих городах - 26 марта и 12 июня. Две следующие акции - 7 октября и 28 января - собрали в разы меньше людей. В Москве акции Навального не были согласованы. Акцию 12 июня 2017 г. согласовали на проспекте Сахарова, однако вечером перед акцией Навальный призвал сторонников выходить на Тверскую.

Как проходила «забастовка избирателей» в Москве

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Политика
Новости

Захарова обвинила ВОЗ в распространении недостоверной информации о химической атаке в Сирии

Ведомости
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Россия рассматривает заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации в Восточной Гуте как распространение недостоверной информации. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Рассматриваем заявление ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих разжигать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям», — сказала Захарова (цитата ТАСС). 

Она призвала ВОЗ проявлять большую беспристрастность и основываться на мнении компетентных экспертов.

В среду ВОЗ сообщила, что после обстрела сирийского города Дума к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления химическими веществами. По данным организации, среди 70 погибших при обстреле у 43 обнаружены признаки отравления.

Позже Генштаб ВС России пригласил представителей ВОЗ в Восточную Гуту для того, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о гибели мирных жителей в результате химической атаки в Восточной Гуте. По разным данным, число погибших колебалось от 30 до 150. Вашингтон обвинил в химатаке правительственные войска Сирии. Минобороны России опровергает информацию об использовании химического оружия. 

Недвижимость
Новости

В Саранске перед ЧМ-2018 открылся первый сетевой отель

Ведомости
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В Саранске открылась гостиница Mercure Saransk Center категории «четыре звезды». Она построена по программе подготовки к чемпионату мира по футболу. Здание гостиницы на 115 номеров расположено в историческом центре города. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

Гостиница в дни проведения чемпионата примет команды четырех стран-участниц, чьи матчи будут проходить в Саранске. 

«Размещение иностранных болельщиков и туристов в дни проведения чемпионата мира по футболу - 2018 в отелях известных брендов, предлагающих качественное обслуживание, является залогом популяризации России как направления, благоприятного для отдыха и туризма», - приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Как сейчас выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу

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Бизнес
Новости

«Саратовские авиалинии» сменили бренд после крушения Ан-148 под Москвой

Ведомости
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«Саратовские авиалинии», потерявшие самолет Ан-148 в катастрофе под Москвой, начнут работать под брендом «Иволга», сообщил в интервью ТАСС новый гендиректор авиаперевозчика Игорь Натыкан. Товарный знак «Иволга» «будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке авиакомпании, а затем - и на Boeing 737-800», - сказал Натыкан.

По его словам, новый бренд - часть обновления флота и обусловлен планами развития компании, учитывая, что более 60% рейсов она выполняет не из Саратова.

После катастрофы, в связи с приостановкой эксплуатации самолетов Ан-148 авиакомпании, «Саратовские авиалинии» были вынуждены сократить маршрутную сеть. «По 13 маршрутам мы перестали выполнять полеты. Вместо "Саратовских авиалиний" рейсы из Грозного, Орска, Пензы, Кирова, Нягани и др. выполняют другие авиаперевозчики», - сказал гендиректор компании.

«Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверки после крушения Ан-148 в Подмосковье, подчеркнул Натыкан, назначенный в среду гендиректором авиакомпании. До этого он занимал должность директора аэропорта «Саратов-Центральный», который обслуживает «Саратовские авиалинии».

В начале апреля Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить деятельность, «учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов».

11 февраля в Раменском районе Подмосковья разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Официального вывода МАК о причинах катастрофы нет, однако из опубликованных даных ясно, что к ней привели несогласованные действия экипажа из-за неверных данных о скорости, обусловленных обмерзанием датчиков. Из-за конструктивных особенностей Ан-148 включение обогрева датчиков производится экипажем вручную перед взлетом, чего сделано не было.

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