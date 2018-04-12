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СКР назвал причину аварии автобуса с детьми в Подмосковье

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий назвала причину столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2109 со школьным автобусом, в салоне которого были дети, передает «РИА «Новости».

«Автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, перевозившим детей», — сказала Врадий.

По ее словам, после столкновения автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель автомобиля скончался на месте ДТП.

МВД возбудило уголовное дело по факту аварии, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«По факту ДТП в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сказала она.

Ранее стало известно, что на 67-м километре дороги А-107 Малого бетонного кольца ВАЗ-2109 столкнулся со школьным автобусом автобус. По информации МВД, после аварии шестеро детей и трое взрослых госпитализированы в больницу.