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В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова

Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации лидера партии и ее фракции в Госдуме Геннадия Зюганова. «Это все домыслы каких-то телеграм-каналов, это все глупости, никакой госпитализации нет», - сказал Ющенко «Интерфаксу».

Однако он не исключил, что Зюганов мог обратиться к врачу по той или иной причине, «как любой другой человек».

«Имеет же он право - может быть, это связано с зубом или, в конце концов, бородавка на пальце выскочила», - сказал Ющенко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Зюганова после сложной операции перевели в реанимацию. Состояние лидера коммунистов оценивается как стабильное, говорилось в сообщении Telegram-канала.