«Коммерсантъ» опубликовал выводы МЧС о пожаре в «Зимней вишне»
Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России установили причину пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, возгорание произошло из-за замыкания, вызванного протечкой крыши. Автоматические выключатели, используемые для защиты от замыканий и токовой перегрузки, не сработали.
По словам источника, короткое замыкание произошло в электропроводке, проложенной на четвертом этаже над детской игровой зоной. Оно могло быть вызвано протечкой крыши из-за плохой уборки снега. Источники «Коммерсанта» рассказывают, что сначала загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми кубиками, а затем стал плавиться пластик на потолке. Из-за вентиляции пожар быстро стал распространяться по этажу.
Сигнализационные датчики сработали впустую, так как оповещение о пожарной тревоге в здании срабатывало не автоматически, а вручную. Сидевший рядом с кнопкой системы оповещения охранник не активировал ее. Четвертый этаж полностью заполнился дымом за несколько минут.
Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерова произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.