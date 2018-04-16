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«Коммерсантъ» опубликовал выводы МЧС о пожаре в «Зимней вишне»

Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России установили причину пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, возгорание произошло из-за замыкания, вызванного протечкой крыши. Автоматические выключатели, используемые для защиты от замыканий и токовой перегрузки, не сработали.

По словам источника, короткое замыкание произошло в электропроводке, проложенной на четвертом этаже над детской игровой зоной. Оно могло быть вызвано протечкой крыши из-за плохой уборки снега. Источники «Коммерсанта» рассказывают, что сначала загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми кубиками, а затем стал плавиться пластик на потолке. Из-за вентиляции пожар быстро стал распространяться по этажу.

Сигнализационные датчики сработали впустую, так как оповещение о пожарной тревоге в здании срабатывало не автоматически, а вручную. Сидевший рядом с кнопкой системы оповещения охранник не активировал ее. Четвертый этаж полностью заполнился дымом за несколько минут.

Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерова произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

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