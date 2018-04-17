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СМИ сообщили о ракетном обстреле двух авиабаз в Сирии

Сирийские ПВО перехватили ракеты, запущенные в сторону авиабаз Шайрат в провинции Хомс, передает Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение. СМИ ливанского шиитского движения «Хезболла» сообщают также о перехвате трех ракет над авиабазой Думайр в пригороде Дамаска, отмечает агентство.

По данным оппозиции, последняя используется сирийскими правительственными силами для масштабных операций при поддержке России, таких как восстановление контроля над Восточной Гутой. Источник Al Masdar заявил, что в момент удара на базе Думайр находились российские военные, проводившие переговоры с повстанцами. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сирийское новостное агентство SANA сообщило о перехвате как минимум о девяти ракет, выпущенных в сторону авиабазы Шайрат, по которой год назад США выпустили 59 ракет «Томагавк». При этом Al-Masdar со ссылкой на источник в сирийской армии отмечает, что целью обстрела мог стать военный аэропорт Т-4. Он же был объектом бомбардировок 9 апреля. Тогда, по данным Минобороны России, удары 8 управляемыми ракетами нанесли два самолета F-15 ВВС Израиля с территории Ливана. Сирийские ПВО уничтожили пять ракет, еще три достигли западной части аэродрома.

Ответственность за новые удары Дамаск также возлагает на Израиль. Израильские военные не комментируют ситуацию. Пентагон заявил, что США не вели военной активности в этом месте и в это время.