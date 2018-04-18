Скончалась супруга 41-го президента США

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Компания Рашникова компенсирует 492 млн рублей убытков СП с Чигиринским

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы от 29 декабря 2017 г. о взыскании в пользу ООО «Сити палас» 492,3 млн руб. убытков с лиц, связанных с компанией Snapbox holding Ltd., контролируемой основным акционером ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктором Рашниковым и его партнером Мануэлом Надер Надерой.

В частности, к ответственности привлечены Snapbox, а также номинированные этой компанией руководители «Сити паласа» - председатель совета директоров Надер Надера и директор Андрей Фокин. Об этом говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что убытки в размере 492,3 млн руб. возникли из-за поручения Надеры и Фокина перевести $133,8 млн на депозит регистратора Окружного суда Никосии, не уплатив при этом сопряженный налог на прибыль. Данный налог вместе с пенями в результате требований от налоговых органов вынуждена была заплатить компания «Сити палас», являвшаяся налоговым агентом Snapboх.

«Все юридически значимые действия, связанные с осуществлением платежа, были совершены исключительно лицами, представляющими Snapboх, и отвечали только интересам Snapboх, косвенного участника "Сити паласа", но наносили ущерб самому "Сити паласу" и другому его косвенному участнику - Frental Developments», - говорится в постановлении суда. Действия Snapbox, Фокина и Надеры суд признал недобросовестными.

Разбирательство по поводу убытков «Сити паласа» связано с конфликтом между Рашниковым, Надерой и Чигиринским, поясняет «Интерфакс». Через Snapbox и Frental бизнесмены владели офшорной компанией Folsten Holdings, которой был подконтролен «Сити палас». В свою очередь «Сити палас» является девелопером башни Evolution Tower в «Москва-сити».

Конфликт возник из-за распределения прибыли от продажи Evolution Tower «Транснефти» в 2015 г. Snapbox не получил $133,8 млн от сделки. Компания попыталась взыскать эту сумму в российских арбитражных судах, но проиграла. Snapbox российские суды отказали из-за того, что она не является владельцем «Сити паласа» и право требования от Folsten к Snarbox не передавалось.

После проигрыша в российских судах Snapbox подала иск в Окружной суд Никосии (Кипр). Суд вынес решение об обеспечительных мерах на сумму $133,8 млн. Эти действия Девятый арбитражный апелляционный суд расценил как злоупотребление правом. «Суд первой инстанции обоснованно указал, что недобросовестность действий подтверждает тот факт, что после отказа в удовлетворении исковых требований Snapbox [в российских судах] она подала заявление в Окружной суд Никосии о взыскании тех же $133,8 млн дивидендов», - говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Cторона Рашникова не согласна с решением суда и планирует его обжаловать, говорит представитель бизнесмена . «По утверждению "Сити паласа", платеж, на основании которого был уплачен налог, представляет собой перечисление дивидендов в адрес Snapbox. Однако в действительности это не так. Денежные средства поступили не на счет компании, а на счет кипрского суда в качестве обеспечительной меры. Snapbox не имеет возможности ни распоряжаться этими деньгами, ни получать какой-либо выгоды от них», - утверждает он и делает вывод, что у Snapbox в связи с переводом денег не возникло налогооблагаемой базы. «Более того, в связи с возникновением у "Сити паласа" убытка ответчики 19 сентября 2017 г. обратились с предложением о распределении денежных средств, находящихся на счету регистратора кипрского суда. Они предложили перечислить средства, соответствующие сумме налога, на счет "Сити паласа", а оставшуюся сумму - на счет Snapbox. В этом случае расходы "Сити паласа" по уплате налога были бы возмещены. Однако это предложение ответчиков было проигнорировано», – рассказал представитель Рашникова.